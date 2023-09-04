Мобильный VAR. В Португалии арбитр принял спорное решение после звонка по телефону

Матч четвёртого тура чемпионата Португалии между одним из самых титулованных клубов страны - «Порту» - и скромной «Арокой» до его начала не предвещал не только какого-либо серьёзного накала страстей, но и даже интриги в отношении спортивного результата. Но в результате встреча закончилась скандалом. Виной всему нестандартное решение главного арбитра.

В концовке встречи судья назначил пенальти в ворота гостей, которые к этому моменту сенсационно вели в счёте. После чего с ним связались арбитры ВАР для того, чтобы пригласить его к монитору. Но тут в стандартную процедуру просмотра вмешались непредвиденные обстоятельства. Видео спорного эпизода на мониторе так и не появилось. Вдобавок ко всему пропала связь с комнатой VAR. Пауза затягивалась, обе команды и болельщики на трибунах ждали вердикта. И Мигел Ногейра решил выйти из положения необычным способом.

В результате главный арбитр позвонил судьям VAR по мобильному телефону. И после консультации решил довериться мнению коллег, отменив назначение одиннадцатиметрового удара. Возмущению футболистов и тренерского штаба «Порту» не было предела. В результате команды провели на поле без малого лишних двадцать минут. И в концовке компенсированного хозяева поля всё-таки ушли от поражения благодаря голу Эванилсона. Но по окончании игры «Порту» подал протест на действия главного арбитра.

ФК "Порту"

Не так давно ситуация с нарушением протокола VAR случилась в нашем футболе. В матче второго тура Российской премьер-лиги Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, дал сигнал к возобновлению игры, и только после того, как Игорь Акинфеев отразил удар, направился к монитору. В результате Милану Гайичу была показана красная карточка, а «Ахмат» получил право перебить одиннадцатиметровый, который в итоге был реализован. Впоследствии выяснилось, что причиной подобных несогласованных действий судейской бригады стали также проблемы со связью.

ФК "Ахмат"

Судейский скандал в Грозном. Безбородов нарушил регламент ВАР?

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «Советскому спорту» пояснил, как дальше может развиваться ситуация в случае с матчем в Португалии:

««Порту» имел полное право подать протест. В регламенте этого не написано, но я не исключаю, что их желание могут удовлетворить, и комиссия пойдёт навстречу. В данной ситуации правила нарушили все: и судья, и те, кто сказали ему позвонить, если таковые были. На каком основании он принял решение? На основании звонка? Я не думаю, что его авторитет вырос после этого инцидента.

Судья должен был сам взять этот момент под свой контроль, а то сейчас все друг на друга перекладывают ответственность, мне это совершенно не нравится. С другой стороны, не вижу ничего страшного, как-то раньше судили без VAR».

Так что все основания для того, чтобы претендовать на переигровку этого странного матча, у «Порту» есть. В самое ближайшее время эта история неминуемо получит продолжение.