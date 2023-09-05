ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Прощай, жеребьёвка. Лига чемпионов изменится до неузнаваемости

В УЕФА пошли на радикальные изменения.
Прощай, жеребьёвка. Лига чемпионов изменится до неузнаваемости
05 сентября 2023 19:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: УЕФА

История с революцией в европейском футболе ещё жива в памяти – Суперлига выстрелила максимально неожиданно и ярко, но довольно быстро, словно комета, сгорела. Однако неправильно думать, что реформа Лиги чемпионов стала ответом на это действие. УЕФА ещё раньше прислушался к топовым командам, которые просили больше матчей с громкими вывесками для увеличения доходов.

В первую очередь бросается в глаза увеличение количества матчей для каждого участника основной сетки – с шести до восьми. Изначально вообще была идея с десятью встречами, но многие клубы запротестовали, мол, график и так очень насыщенный. Также увеличится и количество клубов на обновлённом групповом этапе – с 32 до 36. И чтобы совместить все пожелания в единый формат, в основу розыгрыша ляжет швейцарская система.

Это далеко не новинка: название существует уже порядка века и пришло из шахмат. Подразумевается, что первые пары составляются на основе рейтинга (сильнейший со слабейшим, второй с предпоследним и т.д.) или слепого жребия. А дальше между собой играют победители предыдущих матчей. То же самое с проигравшими и теми, у кого была зафиксирована ничья. Дважды одни и те же команды пересечься по правилам не могут. Получается, что матчей между топами будет больше, а проходных – меньше.

УЕФА

Плюс ко всему добавляется эффект непредсказуемости: заранее составленного календаря матчей нет. Каждый раз узнаешь имя только ближайшего соперника. Причём перед этим можно прикинуть, кто может достаться, согласно правилам, а кто нет.

Количество игровых недель станет существенно больше – десять. Соответственно, каждая команда дважды будет отдыхать. Общее количество матчей на групповом этапе, хотя правильно ли его так называть, если таблица будет общей, составит 144. Сейчас только 96.

А что дальше? Самое сладкое – плей-офф. Восемь сильнейших клубов, которые набрали наибольшее количество очков, проходят сразу в 1/8 финала. А те, кто занял с девятого по 24-е места, сыграют дополнительный раунд на выбывание. И присоединяются к восьмёрке, пропускающей этот этап.

Ну а дальше всё, как обычно. Была идея сделать формат «финала четырёх», чтобы полуфиналы тоже состояли из одной игры, а не двух. Это добавило бы непредсказуемости. Но от данной идеи в итоге отказались. Как и от того, что дополнительные места в Лиге чемпионов получат клубы с наивысшим рейтингом за последние десять лет вне зависимости от результата во внутреннем чемпионате. Эта затея предсказуемо понравилась далеко не всем и от неё решили отказаться.

Одну из путёвок получит третья команда пятой по силе лиги. В этот раз таким оказался бы «Марсель», который, кстати, проиграл в квалификации. Других новых прямых путёвок не будет. А максимально возможная квота от одного чемпионата составит внушительные шесть клубов.

Getty Images

Если говорить о деньгах, то прямо сейчас Лига чемпионов приносит УЕФА 3,6 миллиарда евро за каждый розыгрыш. Прогнозируемый доход обновлённого турнира должен вырасти ещё как минимум на один миллиард. Рост доходов клубов составит впечатляющие 21% и достигнет почти того же самого миллиарда евро.

Совершенно очевидно, что Лига чемпионов уже не будет прежней. Кажется, она должна стать интереснее. Раньше был второй групповой этап, но его отмена позволила оживить раунд плей-офф, хотя количество проводимых матчей уменьшилось. Теперь идёт обратный процесс, но только жертвовать плей-офф не придётся. Новые правила выглядят любопытно, интригующе. Посмотрим, как всё окажется не на бумаге, а на деле.

источник: «Советский спорт»
Восторженная Селена Гомес и принц Гарри. На матче Месси – паломничество суперзвёзд
Восторженная Селена Гомес и принц Гарри. На матче Месси – паломничество суперзвёзд
Четыре десятка селебрити мирового уровня не сдерживали эмоций во время матча аргентинца в Лос-Анджелесе.
05.09.2023 16:44
Футбол
автор: Юрий Усынин
Возвращение блудного Кокорина. Александра приютили в почти родном ему «Арисе»
Возвращение блудного Кокорина. Александра приютили в почти родном ему «Арисе»
Россиянину придется доказать, что успех в прошлом сезоне не был случайностью.
05.09.2023 15:35
Футбол
автор: Сергей Чиков
Мобильный ВАР. В Португалии арбитр принял спорное решение после звонка по телефону
Мобильный ВАР. В Португалии арбитр принял спорное решение после звонка по телефону
Матч «Порту» — «Арока» закончился судейским скандалом.
04.09.2023 21:45
Футбол
автор: Владимир Лазарев
В «Аяксе» назвали «аморальным» трансфер Сперцяна. Игрока забраковали из-за выступления в России
В «Аяксе» назвали «аморальным» трансфер Сперцяна. Игрока забраковали из-за выступления в России
Теперь голландцы расстраиваются из-за упущенного полузащитника.
04.09.2023 18:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Футбол в Заполярье. 2DROTS победил кировское «Динамо»
Футбол в Заполярье. 2DROTS победил кировское «Динамо»
Медиакоманда впервые в своей истории вышла в 1/32 Кубка России.
04.09.2023 16:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Побежал радоваться, потому что идиот». Марио окончательно оборвал человеческие связи с ЦСКА
«Побежал радоваться, потому что идиот». Марио окончательно оборвал человеческие связи с ЦСКА
Хотел показать себя, а в итоге опозорился.
04.09.2023 13:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
«Краснодар» — лучший. Символическая сборная 7-го тура РПЛ
«Краснодар» — лучший. Символическая сборная 7-го тура РПЛ
«Быки» и в турнирной таблице доминируют, и в нашем рейтинге.
04.09.2023 11:40
Футбол
автор: Юрий Усынин
Головин и Кузяев сверкнули в Европе, а вот «Челси» оконфузился. Разбор евроуикенда
Головин и Кузяев сверкнули в Европе, а вот «Челси» оконфузился. Разбор евроуикенда
«Арсенал» выдал лихую концовку в битве с МЮ, а «Боруссия» проваливает старт сезона.
04.09.2023 10:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.