Прощай, жеребьёвка. Лига чемпионов изменится до неузнаваемости

История с революцией в европейском футболе ещё жива в памяти – Суперлига выстрелила максимально неожиданно и ярко, но довольно быстро, словно комета, сгорела. Однако неправильно думать, что реформа Лиги чемпионов стала ответом на это действие. УЕФА ещё раньше прислушался к топовым командам, которые просили больше матчей с громкими вывесками для увеличения доходов.

В первую очередь бросается в глаза увеличение количества матчей для каждого участника основной сетки – с шести до восьми. Изначально вообще была идея с десятью встречами, но многие клубы запротестовали, мол, график и так очень насыщенный. Также увеличится и количество клубов на обновлённом групповом этапе – с 32 до 36. И чтобы совместить все пожелания в единый формат, в основу розыгрыша ляжет швейцарская система.

Это далеко не новинка: название существует уже порядка века и пришло из шахмат. Подразумевается, что первые пары составляются на основе рейтинга (сильнейший со слабейшим, второй с предпоследним и т.д.) или слепого жребия. А дальше между собой играют победители предыдущих матчей. То же самое с проигравшими и теми, у кого была зафиксирована ничья. Дважды одни и те же команды пересечься по правилам не могут. Получается, что матчей между топами будет больше, а проходных – меньше.

УЕФА

Плюс ко всему добавляется эффект непредсказуемости: заранее составленного календаря матчей нет. Каждый раз узнаешь имя только ближайшего соперника. Причём перед этим можно прикинуть, кто может достаться, согласно правилам, а кто нет.

Количество игровых недель станет существенно больше – десять. Соответственно, каждая команда дважды будет отдыхать. Общее количество матчей на групповом этапе, хотя правильно ли его так называть, если таблица будет общей, составит 144. Сейчас только 96.

А что дальше? Самое сладкое – плей-офф. Восемь сильнейших клубов, которые набрали наибольшее количество очков, проходят сразу в 1/8 финала. А те, кто занял с девятого по 24-е места, сыграют дополнительный раунд на выбывание. И присоединяются к восьмёрке, пропускающей этот этап.

Ну а дальше всё, как обычно. Была идея сделать формат «финала четырёх», чтобы полуфиналы тоже состояли из одной игры, а не двух. Это добавило бы непредсказуемости. Но от данной идеи в итоге отказались. Как и от того, что дополнительные места в Лиге чемпионов получат клубы с наивысшим рейтингом за последние десять лет вне зависимости от результата во внутреннем чемпионате. Эта затея предсказуемо понравилась далеко не всем и от неё решили отказаться.

Одну из путёвок получит третья команда пятой по силе лиги. В этот раз таким оказался бы «Марсель», который, кстати, проиграл в квалификации. Других новых прямых путёвок не будет. А максимально возможная квота от одного чемпионата составит внушительные шесть клубов.

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Если говорить о деньгах, то прямо сейчас Лига чемпионов приносит УЕФА 3,6 миллиарда евро за каждый розыгрыш. Прогнозируемый доход обновлённого турнира должен вырасти ещё как минимум на один миллиард. Рост доходов клубов составит впечатляющие 21% и достигнет почти того же самого миллиарда евро.

Совершенно очевидно, что Лига чемпионов уже не будет прежней. Кажется, она должна стать интереснее. Раньше был второй групповой этап, но его отмена позволила оживить раунд плей-офф, хотя количество проводимых матчей уменьшилось. Теперь идёт обратный процесс, но только жертвовать плей-офф не придётся. Новые правила выглядят любопытно, интригующе. Посмотрим, как всё окажется не на бумаге, а на деле.