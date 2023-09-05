Возвращение блудного Кокорина. Александра приютили в почти родном ему «Арисе»

Скитания некогда главного таланта российского футбола продолжаются: после ослепительного возвращения в «Фиорентину» и довольно неплохой предсезонки, руководство «фиалок» всё-таки решило отправить нападающего куда подальше. Искать варианты долго не пришлось: на помощь пришли товарищи из кипрского «Ариса».

Три минуты в Лиге конференций

После успешного сезона в кипрском чемпионате Кокорин вернулся в расположение итальянской команды. Пусть и с большой натяжкой, но сложилось ощущение, будто россиянин наконец-то сможет найти себя и хотя бы если не стать игроком основы, то оказаться в качестве ротационного игрока. Однако руководство клуба сразу обозначило: Кокорина в «Фиорентине» не будет, ему подыскивают новую команду.

Тем не менее, форварду предоставили некое количество игрового времени, которым он неплохо воспользовался. Кокорин появился в пяти товарищеских матчах, в трех из которых ему удалось отметиться голом. Произошло это во встречах с «Катандзаро» из Серии Б (3:0), с «Сестри Леванте» из третьего итальянского дивизиона (7:1) и с греческим «ОФИ» (1:0).

ФК "Фиорентина"

«У Коко есть шансы остаться в клубе, если продолжит в том же духе», - написал один из пользователей после мачта с «Катандзаро».

После такого перфоманса россиянина включили в заявку команды на матчи Серии А. Как сообщал «РБ Спорт» со ссылкой на итальянские источники: футболист впечатлил главного тренера Винченцо Итальяно. Однако в матче против «Дженоа» (4:1) Александр так и не получил своего шанса.

Зато Кокорин смог продемонстрировать себя в еврокубках. 31 августа футболист получил 3 минуты в матче против венского «Рапида» (2:0), заменив на 87-й минуте Джакомо Бонавентуру. За этот отрезок россиянин проявил себя не худшим образом и даже имел возможность отличиться, однако этого не произошло. Самое главное, что игрок впервые принял участие в официальных встречах с апреля 2022 года: тогда ему предоставили четыре минуты в матче против «Наполи» (3:2).

«Уверенно вышел на замену. Респект», - написал один из пользователей соцсети после матча с «Рапидом».

«Зол на того австрийского защитника, который лишил Коко гола, сыграв рукой в свой штрафной», - высказался другой.

«Если он забьет гол, вся Флоренция будет носить его на руках», - написал еще один на форуме «Фиорентины».

Из Флоренции обратно в Лимассол

Три минуты и неплохой предсезонный сбор так и не растопили сердце итальянского специалиста, и Кокорину все-таки решили найти новый клуб. На связь с «фиалками» вышли старые товарищи из «Ариса», которым руководит белорусский специалист Алексей Шпилевский. В прошлом году Александр разорвал местный чемпионат: стал лучшим игроком сезона и привел клуб к первому в истории чемпионству.

ФК "Арис"

Переговорный процесс завершился в понедельник, ближе к позднему времени. Тренерский штаб клуба хотел успеть включить футболиста в заявку на Лигу Европы, потому киприоты старались как можно быстрее оформить трансфер. С Кокориным заключили контракт на один год с опцией продления на один сезон, однако права на игрока все еще принадлежат итальянцам.

Уже сегодня в социальных сетях команды появился видеоанонс возвращения Кокорина.

- Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Александр Кокорин снова в «Арисе»! Долгое ожидание того стоило, ведь нашей команде удалось подписать российскую звезду на правах аренды из «Фиорентины» на один сезон. Возвращение 32-летнего Кокорина в нашу команду стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока. Мы приветствуем Александра Кокорина в «Арисе» и желаем ему ещё больших успехов в нашей команде в дальнейшем! - написала пресс-служба «Ариса» на клубном сайте.

Соцсеть Александра Кокорина

Не остался в стороне известный итальянский специалист Фабио Капелло:

- Кокорин, возможно, мог бы заиграть в «Фиорентине», но ему видимо комфортнее на Кипре. Значит, так для него лучше. Думаю, что «фиалки» ничего не потеряли от его ухода, он не был важным звеном команды, это точно, - заявил Фабио в интервью «Советскому Спорту».

Теперь Кокорину придется снова доказывать, что прошедший сезон не был случайностью. На его плечи возлагается еще большая ответственность, ведь вместо Лиги конференций с «Фиорентиной» ему придется бодаться в Лиге Европы с «Арисом». Киприоты попали в группу «C», соперниками по которой станут «Бетис» «Спарта Прага» и «Рейнджерс». Остается лишь пожелать Александру удачи.