Фанаты бывшей команды Шалимова сожгли стадион. Они не смогли смириться с поражением

Нередко матчи низших европейских лиг сопровождаются безумием, а одними из самых безбашенных на континенте являются итальянские фанатские группировки, регулярно устраивающие «пламенные» перформансы.

Рядовой матч итальянской Серии C между «Таранто» и «Фоджи» не вызывал должного ажиотажа со стороны широкой публики, однако местные «тиффози» вынудили заговорить о нем по всему миру. Не выдержав поражения, болельщики гостей… сожгли стадион соперника. Теперь «Таранто» негде играть и тренироваться.

Горечь поражения

В первом туре сезона итальянской Серии С «Таранто» принял на местном стадионе Эразмо Яковоне «Фоджи». Матч не был богат на события и было ожидаемо, что он закончится с ничейным счетом, однако на 65-й минуте хозяевам удалось открыть счет, а на 85-й и вовсе удвоить преимущество.

250 приехавших фанатов гостей не смогли принять горечь поражения и решили отомстить: ближе к концовке они принялись отрывать сидения гостевого сектора и бросать их в сторону поля.

ФК «Таранто»

Встреча могла закончится обычным дебошем, но некоторые особо предприимчивые болельщики не придумали ничего лучше, чем поджечь мусор, который остался на секторе. Пламя за считанные минуты охватило арену, рассчитанную на 27,5 тысяч человек. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, второй причиной пожара стала пиротехника, которую бросали на поле ультрас гостей: одна из дымовых шашек попала на пластик, хранившийся под трибунами.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако на тушение пожара потребовалась целая ночь: спасателям удалось предотвратить распространение пламени на центральный сектор и локализовать возгорание. Не обошлось и без трудностей: фанаты гостей встретили пожарников с криками и насмешками, а после принялись забрасывать их камнями.

Ingenito

Несмотря на то, что пожар удалось потушить, гостевой сектор пришел в негодность, а позже стало ясно, что на данный момент арена непригодна для проведения матчей. На восстановление 27,5-тысячной арены уйдёт много времени, ведь у скромного «Таранто» не имеется средств для ускорения процесса реконструкции. Помимо игр, команда проводила тренировки на стадионе. Теперь руководство отчаянно ищет новое место, где получится провести только что начавшийся сезон Серии С.