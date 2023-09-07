Роналду лишили шанса на «Золотой мяч». У Месси больше нет конкурентов?

Авторитетное французское издание France Football, вот уже долгие годы вручающее главную индивидуальную награду в профессиональном футболе – «Золотой мяч», опубликовало официальный список претендентов на почётный приз по итогам прошлого сезона.

Обнародованный перечень из 30 фамилий нельзя даже по большому счёту назвать шорт-листом. Но уже ясно, что главная сенсация, связанная с вручением премии, свершилась задолго до объявления победителя, которое состоится 30 октября в Париже. Всё дело в том, что в топ-30 не попал тот, без кого уже давно невозможно было представить спор за «Золотой мяч» - Криштиану Роналду.

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Доля справедливости в этом решении, безусловно, есть. Приз от France Football с недавнего времени вручается не по итогам календарного года, а по результатам сезона – в данном случае, 2022/2023. На чемпионате мира сборная Португалии выступила без блеска, сенсационно вылетев в четвертьфинале от марокканцев. На клубном уровне Криштиану остался без титула чемпиона Саудовской Аравии – его «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду». А первый трофей в составе новой команды Роналду выиграл только в августе – и на включение в список претендентов на «Золотой мяч» это достижение уже не влияло, несмотря на его голевые подвиги в составе новой команды.

Другие звёзды современного мирового футбола продолжают сохранять надежду на получение награды. Бомбардирские подвиги Лионеля Месси в «Интер Майами» при вручении приза учитываться не должны, но перед другими соискателями «Золотого мяча» у аргентинца есть огромное преимущество в виде звания главного героя декабрьского чемпионата мира.

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А вот для Эрлинга Холанда, за короткий срок ставшего главной звездой не только «Манчестер Сити», но и всего английского чемпионата, выступления за национальную сборную – это неподъёмный груз, из-за которого он может не получить заветную награду никогда. Попадание на чемпионаты мира и Европы год от года остаётся для норвежцев только мечтами. И Холанду нужно совершить в футболке «горожан» что-то уж совсем невообразимое, чтобы привезти домой «Золотой мяч».

Обращает на себя внимание включение в список полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Представители постсоветского пространства оказываются в поле зрения организаторов премии не так уж и часто, но блестящий сезон, который экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» провёл в составе неаполитанцев, не мог остаться незамеченным. С большой вероятностью, когда перечень претендентов будет традиционно сокращён, Хвичи там уже не будет. Но сам факт попадания игрока, совсем недавно выступавшего в Российской премьер-лиге, в тридцатку лучших футболистов мира по самой престижной из версий, заслуживает всяческого восхищения.

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С большой вероятностью можно сказать одно – Карим Бензема второй «Золотой мяч» подряд не получит. По версии интернет-издания «Goal» он не входит даже в первую десятку фаворитов. Тот же источник называет тремя главными претендентами на получение награды Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, который вместе со сборной Франции уступил Лео и Аргентине в финале чемпионата мира, и всё-таки Эрлинга Холанда. Оправдаются ли эти прогнозы, мы узнаем уже в ближайшее время.

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