«Это бизнес, мы хотим денег». Изидор сбежал из России, а теперь может оказаться в «Зените»

Трансферная сага пожалуй самого главного скитальца Российской лиги Вильсона Изидора продолжается. Летом нападающий покинул страну и всеми способами пытался уговорить боссов железнодорожников отпустить его. Переговоры с оравой европейских клубов не привели к желаемому для него исходу: объездив весь континент, форвард может… вернуться обратно в Россию.

Агент сообщил о переговорах с «Зенитом».

Источник фото: РИА Новости

Маршрут «Москва - Франция»

На протяжении всего лета Изидор любыми способами пытался покинуть Россию и вернуться на родину. Неплохого игрока приметила свора клубов Лиги 1: среди потенциальных покупателей назывались «Лорьян», «Лион» и «Марсель». Команды предлагали вариант с арендой футболиста и последующим обязательством выкупа: за Вильсона готовы были отдать 1+5 миллионов евро, но боссов москвичей подобные условия не устроили.

Вскоре терпение футболиста лопнуло, и тот не поставив в известность руководство отправился на медосмотр в «Метц», чье предложение об аренде за 500 тысяч и последующем выкупе за 5 миллионов евро было изначально отклонено..

Позднее с заявлением обратился агент футболиста Гарольд Ичиба. По его словам, клуб поступил с игроком отвратительно и не учел семейные обстоятельства Вильсона. Он посчитал, что руководство должно было приложить все усилия для продажи футболиста, либо согласиться на текущие предложения. Представитель игрока посетовал на то, что его клиент сдержал обещание не расторгать контракт «на правах легионера», когда была такая опция.

Изидор уехал из России без согласования с руководством «Локомотива»

- Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно? Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал со спортивным директором Дмитрием Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение, – сказал Гарольд Ичиба.

Источник фото: РИА Новости

Несмотря на то, что футболист связан соглашением с «Локомотивом» до 2026 года, Изидор отказался возвращаться в Россию: в СМИ сообщали об интересе со стороны «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды», но до какой-либо конкретики так и не дошло. Попытки договориться к успеху тоже не привели: обида футболиста на руководство москвичей слишком уж велика. Сам же клуб, отклонивший все предложения, рискует не выручить денег за игрока - агент Изидора обозначил, что выкупать контракт никто не собирается.

Позже появилась информация о том, что в течении нескольких дней 23-летний француз отправится в новый клуб. Среди потенциальных покупателей значились несколько коллективов из европейских чемпионатов и… команды РПЛ. «Матч ТВ» сообщил, что с игроком вели переговоры ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Агент футболиста развеял все слухи и сказал, что рассматривается только предложение от петербуржцев.

Информацию о переговорах подтвердил инсайдер Иван Карпов. Как сообщил журналист, «Зенит» арендует игрока за 1,35 миллионов евро с необязательной опцией выкупа.

Источник фото: РИА Новости

Таким образом, долгие скитания по всей Европе могут привести француза обратно в Россию. Если получится так, что Изидор согласится, то руководству «железнодорожников» придется невольно усилить конкурентов в ущерб себе, а Вильсону вместе с агентом можно будет вручить премию «Шантажисты года».