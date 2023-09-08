ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Месси аплодировал стоя весь стадион. Шикарным голом Лео принёс Аргентине победу

Чемпионы мира минимально обыграли Эквадор в отборочном матче ЧМ-2026.
Месси аплодировал стоя весь стадион. Шикарным голом Лео принёс Аргентине победу
08 сентября 2023 11:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

За последние полтора месяца Месси буквально свёл с ума поклонников футбола в США. Маленький волшебник установил несколько рекордов и сделал футбольный матч светской тусовкой. Но Северной Америке нужно немного подождать, их кумира заждались на Родине. Триумфатор последнего чемпионата мира вернулся в сборную Аргентины для участие в первом матче отбора к ЧМ-2026 с Эквадором.

Лионель Месси чуть тормознул с голами за американский клуб MLS «Интер Майами», ограничиваясь результативными передачами. Но мы все знаем, что долго на голодном пайке Лео поклонников своего таланта держать не может. Очень кстати по календарю выпала пауза на игры за сборную, а после триумфального чемпионата мира в Катаре, приезжать в родную команду – сплошное удовольствие.

Магия Месси закончилась? «Интер Майами» всё дальше от плей-офф

Звёздный аргентинец явно соскучился по атмосфере столичного стадиона, плюс ко всему, он давно не видел партнёров по команде. Поэтому очередное чудо в виде голевых свершений было делом времени. Весь матч проходил с явным преимуществом хозяев поля, но футболисты Эквадора давно уже не мальчики для битья и в составе этой команды хватает мастеровитых игроков, представляющих ведущие европейские клубы.

Getty Images

Месси вместе Ди Марией, Мартинесом и Гонсалесом делали периодические набеги на владения голкипера Эрнана Галиндеса, но защитники гостей Арболда и Уртадо умело нейтрализовывали прорывы чемпионов мира. Труда это стоило не малого. Ради сохранения приемлемого счёта, приходилось даже жертвовать собственной атакующей игрой. Однако коса нашла на камень под занавес матча.

Эквадорская оборона уже не помышляла о контригре, отбиваясь от постоянного давления аргентинцев. На 77-й минуте они нарушили правила близ своей штрафной. Ровно в той точке, откуда Лео промахивается крайне редко. Удача, сродни пенальти. Такое Масси не прощает. Без разбега, в своей излюбленной манере, лучший футболист планеты изящно подкрутил мяч в левую девятку ворот Эквадора, сбив, как говорят в таких случая, паутинку. Вратарь гостей даже не шелохнулся.

Getty Images

Добыть победу для опытных хозяев было делом техники. Тренерский штаб ошарашенных эквадорцев тут же выпустил на поле пару атакующих игроков, дабы сквитать разницу, но такое редко отыгрывается. На 89-й минуте героя матча под стоячие овации трибун заменили на Эксекиэля Паласиоса, и это оказалась первая замена «инопланетянина» в матчах за сборную аж с 2014 года. Тогда Месси забил два мяча Нигерии (3:2) на групповом этапе ЧМ-2014, один из которых оказался победным.

После игры Лионель источал радость.

«Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжёлая игра. Я немного устал, но чувствую себя хорошо. Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, ещё больше», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

источник: «Советский спорт»
Приехали в Египет прогуляться. Сборная России половину матча просто ходила пешком
Приехали в Египет прогуляться. Сборная России половину матча просто ходила пешком
Главная команда страны не настроилась на матч с олимпийской сборной Египта.
07.09.2023 21:29
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Это бизнес, мы хотим денег». Изидор сбежал из России, а теперь может оказаться в «Зените»
«Это бизнес, мы хотим денег». Изидор сбежал из России, а теперь может оказаться в «Зените»
Нападающий буквально умолял директора «Локомотива» отпустить его из страны.
07.09.2023 17:05
Футбол
автор: Сергей Чиков
Роналду лишили шанса на «Золотой мяч». У Месси больше нет конкурентов?
Роналду лишили шанса на «Золотой мяч». У Месси больше нет конкурентов?
Португалец не вошёл даже в расширенный список претендентов.
07.09.2023 11:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Фанаты бывшей команды Шалимова сожгли стадион. Они не смогли смириться с поражением
Фанаты бывшей команды Шалимова сожгли стадион. Они не смогли смириться с поражением
Болельщики устроили настоящий хаос на трибунах.
06.09.2023 12:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
«Зачем? Верните Евсеева!» Руководство «Факела» развенчало культ яркого тренера
«Зачем? Верните Евсеева!» Руководство «Факела» развенчало культ яркого тренера
В Воронеже случилась третья тренерская отставка в сезоне.
05.09.2023 19:36
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Прощай, жеребьёвка. Лига чемпионов изменится до неузнаваемости
Прощай, жеребьёвка. Лига чемпионов изменится до неузнаваемости
В УЕФА пошли на радикальные изменения.
05.09.2023 19:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Восторженная Селена Гомес и принц Гарри. На матче Месси — паломничество суперзвёзд
Восторженная Селена Гомес и принц Гарри. На матче Месси — паломничество суперзвёзд
Четыре десятка селебрити мирового уровня не сдерживали эмоций во время матча аргентинца в Лос-Анджелесе.
05.09.2023 16:44
Футбол
автор: Юрий Усынин
Возвращение блудного Кокорина. Александра приютили в почти родном ему «Арисе»
Возвращение блудного Кокорина. Александра приютили в почти родном ему «Арисе»
Россиянину придется доказать, что успех в прошлом сезоне не был случайностью.
05.09.2023 15:35
Футбол
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.