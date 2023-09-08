Месси аплодировал стоя весь стадион. Шикарным голом Лео принёс Аргентине победу

За последние полтора месяца Месси буквально свёл с ума поклонников футбола в США. Маленький волшебник установил несколько рекордов и сделал футбольный матч светской тусовкой. Но Северной Америке нужно немного подождать, их кумира заждались на Родине. Триумфатор последнего чемпионата мира вернулся в сборную Аргентины для участие в первом матче отбора к ЧМ-2026 с Эквадором.

Лионель Месси чуть тормознул с голами за американский клуб MLS «Интер Майами», ограничиваясь результативными передачами. Но мы все знаем, что долго на голодном пайке Лео поклонников своего таланта держать не может. Очень кстати по календарю выпала пауза на игры за сборную, а после триумфального чемпионата мира в Катаре, приезжать в родную команду – сплошное удовольствие.

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Звёздный аргентинец явно соскучился по атмосфере столичного стадиона, плюс ко всему, он давно не видел партнёров по команде. Поэтому очередное чудо в виде голевых свершений было делом времени. Весь матч проходил с явным преимуществом хозяев поля, но футболисты Эквадора давно уже не мальчики для битья и в составе этой команды хватает мастеровитых игроков, представляющих ведущие европейские клубы.

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Месси вместе Ди Марией, Мартинесом и Гонсалесом делали периодические набеги на владения голкипера Эрнана Галиндеса, но защитники гостей Арболда и Уртадо умело нейтрализовывали прорывы чемпионов мира. Труда это стоило не малого. Ради сохранения приемлемого счёта, приходилось даже жертвовать собственной атакующей игрой. Однако коса нашла на камень под занавес матча.

Эквадорская оборона уже не помышляла о контригре, отбиваясь от постоянного давления аргентинцев. На 77-й минуте они нарушили правила близ своей штрафной. Ровно в той точке, откуда Лео промахивается крайне редко. Удача, сродни пенальти. Такое Масси не прощает. Без разбега, в своей излюбленной манере, лучший футболист планеты изящно подкрутил мяч в левую девятку ворот Эквадора, сбив, как говорят в таких случая, паутинку. Вратарь гостей даже не шелохнулся.

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Добыть победу для опытных хозяев было делом техники. Тренерский штаб ошарашенных эквадорцев тут же выпустил на поле пару атакующих игроков, дабы сквитать разницу, но такое редко отыгрывается. На 89-й минуте героя матча под стоячие овации трибун заменили на Эксекиэля Паласиоса, и это оказалась первая замена «инопланетянина» в матчах за сборную аж с 2014 года. Тогда Месси забил два мяча Нигерии (3:2) на групповом этапе ЧМ-2014, один из которых оказался победным.

После игры Лионель источал радость.

«Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжёлая игра. Я немного устал, но чувствую себя хорошо. Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, ещё больше», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.