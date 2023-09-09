Назван самый дорогой клуб в мире. Футбольные не попали даже в топ-10

Forbes выкатил свежий рейтинг самых дорогих команд планеты. И второй год подряд в топ-10 не оказалось ни одного футбольного клуба, хотя ещё в 2015-м «Реал» его возглавлял. Сейчас он занял только 11-ю строчку. Вроде бы очень слабый показатель, но в прошлой версии рейтинга всё было ещё хуже – 13-й.

Forbes назвал самый дорогой клуб мира

Самым дорогим клубом оказался «Даллас Кавбойс» из НФЛ (американский футбол). Его оценили в 9 миллиардов долларов. В этом нет ничего удивительного, ведь с 2016 года техасцы никому не уступают первую строчку. Совершенно космическая цифра, но средняя среди 50-и самых дорогих команд впечатляет не меньше – 5,12 миллиарда.

Интересно, что в топ-50 нашлось место сразу 30-и командам НФЛ из 32-х участвующих. В первой десятке их целых семь, ещё две баскетбольных («Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс») и одна бейсбольная («Нью-Йорк Янкис»). Но самое любопытное, что у футбола всё довольно-таки печально: никого в топ-10, двое в топ-15 («Реал» и «Манчестер Юнайтед»), четверо в топ-20 (ещё «Барселона» и «Ливерпуль»).

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Мы всегда и везде слышим, что футбол – самый популярный вид спорта. Логично, что в таком случае это должно находить отражение в денежном выражении? Но сейчас мы видим очевидное проседание этого вида спорта. Второй год подряд никого в первой десятке, хотя ещё в 2020 году таких было трое, а в 2018 – трое в первой четвёрке. До 2016 года рейтинг возглавляли именно футбольные клубы, которые порой даже не пускали никого в топ-3, как в 2013 и 2014 годах.

Так, может, руководители крупнейших клубов, ратуя за Суперлигу, были правы, что популярность футбола стремительно снижается? Стоимость телевизионных прав в Северной Америке быстро растёт, особенно у наиболее популярных лиг, которыми сейчас являются НФЛ и НБА. Первая недавно заключила колоссальный ТВ-контракт на 111 миллиардов долларов за десять лет, причём это только для показа на территории США. А вторая практически удваивает стоимость своих трансляций каждые четыре года при заключении нового соглашения. Это как раз является самым явным признаком роста интереса у людей к американскому футболу и баскетболу.

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Пожалуй, именно с этим связан массовый приход американских владельцев в европейский футбол в последние годы. Купить клуб в Северной Америке теперь стало очень дорогим удовольствием. А так как стоимость футбольных команд даже с мировым именем растёт не такими быстрыми темпами, то пронырливые американские бизнесмены, чувствуя потенциальную выгоду, идут в Старый свет.

Футболу нужно догонять, и он определённо будет пытаться это сделать. В том числе при помощи изменения формата самого главного ежегодного турнира – Лиги чемпионов. Посмотрим, как это скажется на позициях футбольных команд в рейтингах Forbes в последующие годы.

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