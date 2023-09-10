Японцы разгромили сборную Германии. Тренер винит в этом футболистов

Падение сборной Германии продолжается. И если после чемпионата мира все думали, что это точка не возврата, но тогда она стала только отправной.

Немцы повторили свой антирекорд на последнем чемпионате мира. Команда не смогла выйти из группы на мундиале во второй раз кряду. До этого Германия никогда в своей истории не пропускала плей-офф главного турнира планеты. И все это после чемпионского 2014 года.

Но четыре года для футбола – это весомый отрезок. А вот отталкиваться от последнего мундиаля можно. Ведь прошло не более года, почти не изменился состав, да и остался тот же главный тренер.

Группа у немцев на ЧМ-2022 в Катаре была более чем проходная. Статусные испанцы, которые тоже не без проблем выступают на мировой арене в последние годы, и очевидные аутсайдеры Япония и Коста-Рика. Победить сборная Германии в таком квартете смогла лишь раз. И произошло это в заключительном матче – тогда была повержена Коста-Рика. Но тоже не без проблем (4:2). А перед этим Германию одолели японцы (2:1), с Испанией же немцы сыграли вничью (1:1).

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После этого команду Ханс-Дитера Флика критиковали абсолютно все. Ведь не было ни игры, ни результата. Бывший российский футболист Валерий Кечинов резко отреагировал на вылет немцев. Он был полностью разочарован командой.

«Конечно, Германия заслужила вылет с чемпионата мира: нет результата и побед. С испанией они сыграли неплохо, но надо было начинать ещё в игре с Японией — этим матчем Германия определила для себя невыход из группы», – приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Но сборная Германии не стала делать из этого вылета глобальную проблему и что-то менять. Местная федерация футбола объявила, что главный тренер останется в команде и подготовит её к грядущему чемпионату Европы.

Но результаты немцев так и не улучшились. Наоборот, сейчас это уже видится не просто кризисом, а стабильностью. Германия не может навязать борьбу соперникам любого уровня. Шесть матчей после ЧМ – и только одна победа.

В первом же матче после мундиаля немцы обыграли Перу со счётом 2:0, но затем последовало поражение от бельгийцев (2:3), ничья с Украиной (3:3), поражения от Польши (0:1), Колумбии (1:4) и совсем свежий разгром от Японии (1:4). Наблюдается тенденция увеличения разницы мячей в поражениях команды. И уже сами футболисты публично заявляют, что со сборной происходит что-то не то.

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«Всегда легко сказать, что проблема в тренере. Однако он выставил на поле очень качественных 11 игроков, но мы не проявили себя. Буду говорить честно — я считаю, что у нас отличная команда. Но я не знаю, почему в нужный момент мы не можем вывести её на футбольное поле. Сегодня был ещё один удар для нас», — приводит слова Марк-Андре тер Штегена Bayern & Germany.

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Ну а сам тренер намекнул на то, что у команды проблемы с составом. Критиковать своих же игроков в такой кризис – весьма странное решение. Ведь это не клуб, в который можно купить парочку футболистов на проблемные позиции.

«Прежде всего, мы дико разочарованы. Мы должны признать, что Япония — хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обыграть такую ​​компактную защиту. Их просто недостаточно», — приводит слова Флика телеканал RTL.

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Такая неразбериха в сборной Германии происходит в один из самых важнейших периодов национальной команды за последнее время. Впереди у Германии домашний чемпионат Европы. До него осталось меньше года, а качественной и стабильной игры, побед и приятного микроклимата у команды до сих пор нет.

Тренер видит проблему в ресурсах состава, эксперты – в тренере, а футболисты остаются лишь жертвами всего этого «хитрого» плана местной федерации футбола.

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