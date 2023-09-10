Комик Дорохов истерил и оскорблял фанатов. 2DROTS и ФК 10 устроили массовую драку во время матча

Что есть российская медиафутбольная среда – чистой воды бескультурье. Куда ни глянь – везде привлечение внимания на ровном месте. К этому всему, так называемому, действию обязательно прилагаются блогерские и ТВ внутрироссийские селебрити, которых хлебом не корми, дай нарисовать на футбольном газоне своё «я». В ход идут любые приёмы, начиная от отборного мата и заканчивая всякими неприличными жестами.

Ситуацию не спасает даже то, что некоторые медийные команды уже второй сезон как вышли за пределы своей сугубо медийной тусовки и участвуют в розыгрыше Кубка России. Неважно, что это происходит на далёких подступах к играм даже с клубами ФНЛ. Всё это никак не меняет обстановку на их междусобойчиках. В очередном матче начавшегося сезона медиалиги произошёл очередной скандал с мордобоем. Играли 2DROTS и ФК 10.

В группе D нового сезона медиафутбольной лиги путёвки в плей-офф разыгрывают между собой клубы ФК 10, «Дружина», «Чисто Питер», 2DROTS и ФК «Деньги». После первых двух туров лидерство в группе захватила команда ФК 10. Однако фаворитом турнира вот уже несколько лет считается один из первых и самых популярных клубов медиалиги 2DROTS.

2DROTS

Команды, напичканные не только блогерами и прочими фриками, но и бывшими профессиональными футболистами, частенько устраивают натуральные сражения при достаточно большом скоплении молодёжной аудитории. Для этого в команды и привлекаются популярные в интернет-среде личности, чтобы юное поколение проявило интерес к медиаспорту.

Но частенько участникам подобных мероприятий становится скучно просто играть в футбол. На потеху себя и публики они устраивают настоящий трэш, который выражается во взаимных оскорблениях и драках. Та самая тема, которая в рэп-культуре получила сочное название баттл.

С одной стороны всё это элементы хамства, с другой – как ещё привлечь людей, которые питаются исключительно отрицательными эмоциями, что можно заметить, когда выскакивают различные новости в Сети с определённой скандальной окраской. Если такое существует в избытке, значит оно кому-то надо.

Вот и футболисты, и тренеры команд 2DROTS и ФК 10 взбудоражили медиапространство, устроив на поле потасовку с взаимными угрозами. Особенно усердствовал в данном случае известный стэндапер, а также выпускник Международного юридического института Денис Дорохов с банальной кличкой «Дорох».

Телеграм-канал «Крысева»

Тщедушный теледеятель сначала поучаствовал во взаимной толкотне, толком и не ведая что, зачем и почему (команды сгоняли мирную ничью 1:1, по пенальти выиграл 2DROTS – 2:0), а потом начал показывать жесты в стиле нападающего «Спартака» Александра Соболева (в прошлом сезоне был удалён во время майского дерби с ЦСКА за нецензурные действия), выкрикивая что-то нечленораздельное, чтобы эта информация дошла до зрителей, благодаря отменной акустике большого стадиона.

В итоге, молодые люди потолкались, да и разошлись себе мирно по сторонам. Но интернет же всё помнит, а история в Сети сохраняется на долгие годы. На это и был расчёт. Наше государство давно поставило своей целью борьбу с подобными проявлениями в местах массового скопления людей, если сюда приплюсовать тех, кто наблюдает онлайн трансляцию посредством интернета, то у подобных событий чрезмерно массовая аудитория. Есть вероятность, что когда-нибудь власти подобные перфомансы постараются прекратить, иначе какой тогда смысл декларировать что-то о борьбе с подобными проявлениями…