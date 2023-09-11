Матч 2DROTS и ФК10 закончился дракой и скандалом. Действительно ли это так плохо?

Накануне медийный футбол подкинул нам очередной повод для обсуждения. Матч между одними из самых популярных команд 2DROTS и ФК10 закончился массовой потасовкой, если не сказать дракой футболистов и официальных лиц клубов. Сама игра закончилась со счетом 1:1 (2DROTS выиграли по пенальти со счетом 2:0). А одним из главных забойщиков стычки стал известный комик Денис Дорохов.

Комик Дорохов истерил и оскорблял фанатов. 2DROTS и ФК 10 устроили массовую драку во время матча

Несмотря на то, что публику уже давно не удивить подобными выходками на медийном футбольном поприще, активный хейт организации и ее концепции продолжается до сих пор. В качестве аргументов приводят такие тезисы, как влияние на молодую аудиторию и неоправданный доступ со стороны РФС к участию в Кубке России. Высказал свою точку зрения и коллега по редакции “Совспорта” Андрей Тупиков. Внесу и я свои пять копеек в разбор данной ситуации.

Телеграм-канал «Крысева»

Давайте попробуем разобраться, действительно ли концепция Медиафутбола настолько плоха? Можно смело предположить, что она стала настоящей отдушиной среди несусветного мрака, происходящего в российском футболе. Первым тезисом может стать огромная популярность, ведь согласитесь - если трансляции матчей собирают сотни тысяч зрителей, это говорит о том, что проект далеко не самый бездарный. Как бы вам не хотелось это отрицать, но драка в прошедшем матче привлекла внимания больше, чем в среднем притягивает обыденный матч РПЛ.

Однако, если углубиться в саму лигу, очевидно, что медиафутбол, как ни странно, не про сам спорт, а если и есть между этими терминами какая-то связь, то лишь отчасти. Было бы странно ожидать от футбола с приставкой “медиа” проявления спортивного духа и высокого уровня мастерства. Очевидно, что футбол выступает здесь лишь в качестве оболочки, где известные личности творят безумные и порой неочевидные вещи, давая тот самый хлеб и зрелище, которого жаждет публика.

2DROTS

Разве это плохо, когда российские селебрити в коллаборации с представителями футбольного коммьюнити популяризируют футбол, пусть для кого-то и не самым джентльменским путем. Сейчас практически в каждом российском дворе можно найти мальчишек, пинающих мяч и обсуждающих прошедший матч медиалиги. Многие из них влюбились в данный спорт именно благодаря этой организации, а не условной РПЛ. Если медиафутбол отвечает главной задаче спорта - его пропаганде, и побуждает молодое поколение заниматься им - то действительно ли этот проект настолько плох?

И даже самая консервативная часть футбольного сообщества - ультрас, заходит на это поприще. Стоит вспомнить лишь пример »Народной команды», усилиями которой удалось хоть и на время, но возродить дух боления в период отсутствия фанатов на стадионах. Ну и если быть честным - приезжали ли такие звезды и кумиры подрастающего поколения, как Хаким Зиеш, в Россию, если бы не медиафутбол. Очень вряд ли. Если судить объективно, то за один сезон этот проект пусть и в своих рамках, но возродил то, что разрушили чиновники из РФС.

ФК "БЕЙ БЕГИ"

И ведь не просто так лучшие клубы лиги второй сезон кряду принимают участие в розыгрыше Кубка России. А это, на секундочку, даёт шанс сразиться с профессиональными клубами. И те же 2DROTS выглядели в этих сражениях очень и очень достойно. А потому, не совсем правильно называть элиту медиафутбола любительскими клубами. Парни тренируются несколько раз в неделю и менеджеры, зачастую, работают лучше, чем в иных профессиональных клубах.

Если суммировать все эти тезисы, то всеобщий хейт медиафутбола по большей части неоправдан. Разумеется, порой в своих выходках и фриковатости хедлайнеры проекта залсуживают толики порицания, однако бессмысленно отрицать, что медийный футбол - логичная реакция и вполне себе достойный ответ нынешнему современному российскому футболу.