Погба поймали на допинге. «Ювентус» может сэкономить на этом € 30 млн

Наряду с новостями о том, что могущественная семья Аньелли готовит к продаже «Ювентус», появилась ещё одна неприятная весть - французский полузащитник итальянской команды Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. И это уже не слухи, а реальная проблема для европейского гранда.

«Ювентус» готовят к продаже. Шейхи в предвкушении потирают руки

Поль сразу после первой игры нового сезона Серии А против «Удинезе» (3:0) сдал положительный тест на допинг. В анализах зафиксированы слишком повышенные результаты уровня тестостерона – одного из основных мужских гормонов, отвечающего за мышечную и костную массу.

Погба просидел на скамейке запасных всю игру, однако француз выходил на замены в матчах с «Болоньей» и «Эмполи». На данный момент Полю дают всего несколько дней на повторный запрос анализов. При подтверждении положительного результата, он должен будет предстать перед Национальным антидопинговым комитетом Италии.

На данный момент звёздного полузащитника уже подвергли временной дисквалификации: «Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного происхождения».

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Рафаэла Пимента, агент француза, естественно покрывает своего клиента: «Мы ждём дополнительных анализов, до его результатов не можем делиться мнением. Несомненно одно: Погба никогда не хотел нарушать правила».

Погба может получить до двух лет дисквалификации, а если будет доказано, что Поль принимал тестостерон умышленно, срок отстранения от футбола вырастет до четырёх лет. В случае признания вины француз нарушит статьи 2.1 и 2.2 правил Серии А - «употребление запрещённого вещества» и «попытка употребления запрещённого вещества». С начала ХХI века применение допинга в Италии отнесено к уголовным преступлениям.

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Природный тестостерон вырабатывается сам по себе человеческим организмом, но за счёт приёма химического аналога показатели завышаются. Популярность тестостерона в качестве допинга вызвана его сильным влиянием на мышечную силу и массу. Он также влияет на расщепление жировых клеток. Но есть и ещё один удивительный эффект от приёма препаратов, содержащих искусственный тестостерон - при курсовом приёме этого допинга человек перестаёт чувствовать переутомление и усталость во время тренировочного процесса, а восстановление организма от чрезмерных физических нагрузок происходит в разы быстрее.

Как вариант, помимо вины самого Поля Погба за нахождение в крови пресловутого препарата, высказывается и конспирологическая версия произошедшего - в связи с тем, что у французского игрока одна из самых больших зарплат в клубе - 8 млн. евро за сезон, с контрактом до 2026 года, то при выявлении положительной пробы Б по регламенту «Ювентус» имеет право не платить заработную плату всё время действия дисквалификации.

Пока что такой вариант подставы для своей звезды выглядит фантастическим, но чем чёрт не шутит, когда на кону стоит вариант большой экономии, при том, что сам Поль выглядит по-футбольному совсем не ахти, а платить ему нужно ещё целых три года.