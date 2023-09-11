«Ювентус» готовят к продаже. Шейхи в предвкушении потирают руки

Все ждали, что следующим топ-клубом, который сменит владельца, окажется «Манчестер Юнайтед», но не тут-то было. Сразу несколько европейских медиа заявили о том, что на продажу выставлен «Ювентус». Да, выступает он не в Премьер-лиге, но наверняка команда с такой богатой историей и громким именем будет много кому интересна. Особенно активны в последнее время арабские шейхи, да и американцы наверняка предпримут попытку.

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«Старая синьора» на данный момент принадлежит компании Exor (63,8% акций), которую контролирует семья Аньелли. Предыдущее потрясение в виде ссылки в Серию Б туринцы стойко перенесли: быстро вернулись обратно в элитный дивизион и через несколько лет посредственных выступлений начали доминировать в чемпионате Италии так, как никто не делал ранее – девять скудетто подряд.

Вот только по ходу дела команда с севера Италии, кажется, переоценила свои возможности. Вместо планомерного развития Андреа Аньелли выбрал мощный рывок, пригласив за огромные деньги Криштиану Роналду. Благодаря звёздному футболисту, а также ребрендингу, команда планировала выйти на мировой уровень в вопросе популярности на новых рынках.

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Частично это удалось, только вот привело к уходу одного из главных творцов того доминирующего «Юве» – Джузеппе Маротты. Он был против покупки португальца. И, как оказалось позднее, был прав. Непомерная зарплата новичка, а также ковид, больно ударили по финансовой стабильности клуба. Да и новые покупки не блистали продуманностью, выглядели хаотично и не давали ожидаемого результата.

Сейчас «бьянконери» очевидно в кризисе: команда осталась без еврокубков, на чемпионство пока не претендует, находится в центре судебных разбирательств, а сам Аньелли вообще был вынужден переехать в Нидерланды. И это ещё мы не перешли к разговорам о резком снижении доходов и росту потерь с долгами. Убыток за прошлый год составил порядка четверти миллиарда евро.

По слухам, потенциальным покупателям надо готовиться выложить как минимум полтора миллиарда евро. Когда заходят разговоры о продажах топ-клубов, то обычно сразу все смотрят в сторону Ближнего Востока. Возможно, и сейчас там найдутся интересанты в приобретении «Ювентуса».

Источник фото: Getty Images

Правда, поспешно было выпущено опровержение о том, что Аньелли рассматривают возможность продажи клуба, но дыма, как мы знаем, без огня не бывает. К тому же кто из владельцев в открытую заявляет о том, что желает расстаться с таким ценным активом? Разумеется, чтобы получить максимально жирный чек так никто не поступает.

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Предположить, что будет дальше с клубом сейчас решительно невозможно. С другой стороны, текущая ситуация крайне неприятная и не может устраивать болельщиков, поэтому есть надежда на улучшения. Вот только чтобы сказал своим потомкам легендарный Джанни Аньелли, любимое детище которого они довели до состояния, когда его приходится продавать? Пожалуй, даже хорошо, что он всего этого не видит.