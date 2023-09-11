ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Ювентус» готовят к продаже. Шейхи в предвкушении потирают руки

Туринцы в последние годы перенесли массу потрясений и находятся в очевидном кризисе.
«Ювентус» готовят к продаже. Шейхи в предвкушении потирают руки
11 сентября 2023 15:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images / ФК «Ювентус»

Все ждали, что следующим топ-клубом, который сменит владельца, окажется «Манчестер Юнайтед», но не тут-то было. Сразу несколько европейских медиа заявили о том, что на продажу выставлен «Ювентус». Да, выступает он не в Премьер-лиге, но наверняка команда с такой богатой историей и громким именем будет много кому интересна. Особенно активны в последнее время арабские шейхи, да и американцы наверняка предпримут попытку.

Глэйзеры приняли решение не продавать «Манчестер Юнайтед»

«Старая синьора» на данный момент принадлежит компании Exor (63,8% акций), которую контролирует семья Аньелли. Предыдущее потрясение в виде ссылки в Серию Б туринцы стойко перенесли: быстро вернулись обратно в элитный дивизион и через несколько лет посредственных выступлений начали доминировать в чемпионате Италии так, как никто не делал ранее – девять скудетто подряд.

Вот только по ходу дела команда с севера Италии, кажется, переоценила свои возможности. Вместо планомерного развития Андреа Аньелли выбрал мощный рывок, пригласив за огромные деньги Криштиану Роналду. Благодаря звёздному футболисту, а также ребрендингу, команда планировала выйти на мировой уровень в вопросе популярности на новых рынках.

Источник фото: Getty Images

Частично это удалось, только вот привело к уходу одного из главных творцов того доминирующего «Юве» – Джузеппе Маротты. Он был против покупки португальца. И, как оказалось позднее, был прав. Непомерная зарплата новичка, а также ковид, больно ударили по финансовой стабильности клуба. Да и новые покупки не блистали продуманностью, выглядели хаотично и не давали ожидаемого результата.

Сейчас «бьянконери» очевидно в кризисе: команда осталась без еврокубков, на чемпионство пока не претендует, находится в центре судебных разбирательств, а сам Аньелли вообще был вынужден переехать в Нидерланды. И это ещё мы не перешли к разговорам о резком снижении доходов и росту потерь с долгами. Убыток за прошлый год составил порядка четверти миллиарда евро.

По слухам, потенциальным покупателям надо готовиться выложить как минимум полтора миллиарда евро. Когда заходят разговоры о продажах топ-клубов, то обычно сразу все смотрят в сторону Ближнего Востока. Возможно, и сейчас там найдутся интересанты в приобретении «Ювентуса».

Источник фото: Getty Images

Правда, поспешно было выпущено опровержение о том, что Аньелли рассматривают возможность продажи клуба, но дыма, как мы знаем, без огня не бывает. К тому же кто из владельцев в открытую заявляет о том, что желает расстаться с таким ценным активом? Разумеется, чтобы получить максимально жирный чек так никто не поступает.

УЕФА отстранил «Ювентус» от еврокубков на один сезон

Предположить, что будет дальше с клубом сейчас решительно невозможно. С другой стороны, текущая ситуация крайне неприятная и не может устраивать болельщиков, поэтому есть надежда на улучшения. Вот только чтобы сказал своим потомкам легендарный Джанни Аньелли, любимое детище которого они довели до состояния, когда его приходится продавать? Пожалуй, даже хорошо, что он всего этого не видит.

«Действуем по плану Георгиевича». Онопко - о дебюте в роли наставника сборной, Захаряне и Цымбаларе
«Действуем по плану Георгиевича». Онопко - о дебюте в роли наставника сборной, Захаряне и Цымбаларе
Также тренер сборной России оценил возвращение Александра Головина в стан национальной команды.
11.09.2023 16:30
Футбол
автор: Никита Плохих
Матч 2DROTS и ФК10 закончился дракой и скандалом. Действительно ли это так плохо?
Матч 2DROTS и ФК10 закончился дракой и скандалом. Действительно ли это так плохо?
Критиковать медиафутбол сейчас модно. Постараемся показать, что это явление может быть полезным.
11.09.2023 12:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Уникальный провал! Сборная Германии осталась без тренера перед домашним Евро
Уникальный провал! Сборная Германии осталась без тренера перед домашним Евро
Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку после четырёх поражений в последних пяти матчах.
11.09.2023 11:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Сборная играет. И правильно делает». Трезвый взгляд от Василия Уткина
«Сборная играет. И правильно делает». Трезвый взгляд от Василия Уткина
Легендарное возвращение в «Советский спорт» культового автора, которого вы все так долго ждали.
11.09.2023 09:00
Футбол
автор: Василий Уткин
Комик Дорохов истерил и оскорблял фанатов. 2DROTS и ФК 10 устроили массовую драку во время матча
Комик Дорохов истерил и оскорблял фанатов. 2DROTS и ФК 10 устроили массовую драку во время матча
Очередной скандал в медиафутбольной среде.
10.09.2023 23:03
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Японцы разгромили сборную Германии. Тренер винит в этом футболистов
Японцы разгромили сборную Германии. Тренер винит в этом футболистов
Сборная Германии выиграла лишь один матч после антирекорда на чемпионате мира.
10.09.2023 16:00
Футбол
автор: Матвей Макаренко
«Русский футбол обеднел, это заметно». Луис Робсон — о «Спартаке», любви к нашей стране и СВО
«Русский футбол обеднел, это заметно». Луис Робсон — о «Спартаке», любви к нашей стране и СВО
Бразилец также назвал игрока красно-белых, который напоминает ему его самого.
10.09.2023 09:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Травили прямо на улице. Шокирующие откровения российского футболиста о жизни в Европе
Травили прямо на улице. Шокирующие откровения российского футболиста о жизни в Европе
Евгений Назаров старался не обращать внимания на провокации.
10.09.2023 00:00
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Назван самый дорогой клуб в мире. Футбольные не попали даже в топ-10
Назван самый дорогой клуб в мире. Футбольные не попали даже в топ-10
В первой десятке рейтинга Forbes самых дорогих спортивных клубов мира второй год подряд нет ни одной футбольной команды.
09.09.2023 19:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.