Сборная Карпина – кринж или работа на будущее? Две позиции обозревателей «Совспорта»

В среду, 13 сентября, вышел в свет очередной номер журнала «Советский спорт – Футбол». Предлагаем вам материал из него, в котором два обозревателя нашего издания делятся своей точкой зрения на необычный сбор и три товарищеских матча российской сборной по футболу. Сам журнал вы можете приобрести в киосках печати.

Клад фараонов

Заместитель шеф-редактора сайта Sovsport.ru Владимир Лазарев:

О недостатках и странности товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта вы знаете и без меня. Так что повторяться не буду. Но если погрузиться в историю этого вопроса чуть глубже, становится ясно — плюсов здесь всё же больше, чем минусов.

Во-первых, наш футбол находится в режиме жёсткой международной изоляции, и поиск соперников – задача, далёкая от тривиальной. Когда сборная России играла контрольные матчи с представителями Азии, скептики в один голос говорили: не пора ли сменить регион?

РФС с огромным трудом добился возможности провести контрольные матчи с представителями другого континента, но недовольных не стало меньше. В текущей политической ситуации пора смириться с фактом, что сильнейшие европейские и южноамериканские сборные в данный момент не заинтересованы в проведении матчей с нашей. И любой международный матч – широкий шаг к выходу из тупика.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

Во-вторых, сборная России даже в этих условиях должна регулярно получать игровую практику. И такие матчи в сложившейся обстановке гораздо лучше, чем условные встречи с отечественными клубами, которые организовать несложно. Опыт в футболе, как и почти в любой профессии, приобретается только в режиме реальной работы. А бесконечные тренировочные сборы без возможности проверить свои силы, пусть даже и не с соперником топ-уровня — путь в никуда.

Наконец, если говорить о расширенном списке кандидатов, которых Валерий Карпин вызвал в национальную команду на сентябрьские матчи, то эта мера также выглядит не только оправданной, но и необходимой. Когда на команду не давит груз ответственности за сиюминутный результат, возможностью просмотреть максимально широкий круг соискателей нужно пользоваться как подарком, пусть и полученным против воли.

Рано или поздно международное отстранение российского футбола закончится, и тогда главному тренеру сборной не придётся пробовать каждого внезапно выстрелившего в двух-трёх турах игрока в условиях реальной турнирной борьбы. Ближайшие товарищеские встречи могут и должны поспособствовать формированию костяка обновлённой сборной, которая будет готова решать самые серьёзные задачи, когда такая возможность наконец-то появится.

Видимость работы

Корреспондент отдела футбола Андрей Тупиков:

О чём может идти речь, когда подопечным Валерия Карпина совершенно не светит никаких статусных международных матчей и отборочных турниров в ближайшие пару лет точно? Тут-то и возникает вопрос – а для чего примерно раз в полгода запускается вся эта канитель со сборами, выездами непонятно куда и играми с непонятно кем?

Раньше хотя бы было статусно. Вызвали игрока в сборную – и ценник на него значительно поднялся. А если вызовы становятся регулярными, то статус сборника сразу начинает работать на футболиста. Так засвечивали молодых, которые неожиданно выстреливали во внутренних турнирах или в еврокубках (когда там участвовали российские клубы).

Нынче нет ни статуса, ни понимания, зачем нашим ребятам мотаться в тот же Египет для игр с их олимпийской сборной, то есть неясной молодёжью? Египтянам – да, за радость. Такой спарринг перед Олимпийскими играми – в самый раз. А нашим? Карпин со своим штабом сидит на зарплате в РФС, и эти траты нужно как-то оправдывать.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

Задвинуть проект «сборная России» в дальний шкафчик не получится, потому что это какой-никакой бренд. Но, если всмотреться в состав, который главный тренер вызвал на сборы (49 человек!), получается, что там нужны люди только до кучи. Просто потому, что всё равно. Неважно, кто будет светиться на телеэкранах, главное, что бегают (не всегда) игроки подходящего египтянам возраста. И то хорошо.

В итоге нет никакого понимания, как будет выглядеть главная команда страны через условные четыре-пять лет (да и даже два года), когда нас, возможно, допустят до международных официальных игр. Но состав точно будет иным. Поэтому играет сборная России товарищеские матчи или нет – не имеет никакого значения. Хоть сборную ФНЛ собирай. Это ни на что не повлияет.