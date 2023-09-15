Наказали за одно слово. Слуцкому пришлось ответить за поддержку Дзюбы

Уже ни у кого не вызовет удивление тот факт, что некогда ведущие люди российского футбола Артем Дзюба и Леонид Слуцкий сменили акцент с самого футбола на его медийную составляющую. Регулярные шоу и выступления с комиками часто вызывают осуждение со стороны публики за определенную «фриковатость», однако грех отрицать, что просмотры говорят об успешности нового амплуа.

И если Артему все еще удается штурмовать Российскую премьер-лигу в составе «железнодорожников», то Леонид Викторович, судя по ощущениям, оставил тренерскую деятельность в прошлом, а если и оставалась некая вера в реинкарнацию, то теперь шансы на яркий камбэк значительно снизились. Причем, по вине самого же специалиста.

Некогда лучшего тренера России наказали за оскорбление 19-летнего журналиста.

ЗАСТУПИЛСЯ ЗА КОЛЛЕГУ

Широко обсуждаемая история словесной перепалки между Артемом Дзюбой и 19-летним журналистом «РБ Спорт» Виталием Бородиным получила внезапное продолжение, а третьим героем в так называемом «сериале» стал коллега нападающего Леонид Слуцкий.

Если вы внезапно забыли о событиях месячной давности, то стоит напомнить. После матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1) к футболисту подошел молодой журналист и задал вопрос по поводу слов Игоря Шалимова, который раскритиковал игрока и сказал, что тот не забьет больше двух мячей за сезон. Разозленному Артему не понравился данный вопрос и тот обрушил свой гнев на парня:

-Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе.

РИА Новости

На резонный вопрос Виталия «Что я сделал?» последовал очередной грубый ответ, после чего форвард сел в машину и уехал. Вскоре коллеги по цеху поддержали интервьюера: самым ярым защитником стал Роман Нагучев, который объявил бойкот Артему во время работы на матче «Локомотив» - «Сочи». Последовала и реакция со стороны РФС - нападающего оштрафовали на 50 тысяч рублей и дали два матча условной дисквалификации. От репутационных потерь пришлось отбиваться руководству московской команды.

Во время самой горячей точки скандала масла в огонь решил подлить Леонид Слуцкий. То ли для «хайпа», либо шутки ради (стоит отметить сразу - неуместной) специалист решил поиронизировать над произошедшем и параллельно обозначить поддержку своего коллеги, причем, уж в слишком грубой для разборок между взрослым мужчиной и молодым парнем манере:

- Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы забрали, не говорили бы, что в Голландии это невозможно, - сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

YouTube-канал "Коммент.Шоу"

Позже в самом «Коммент.Шоу» решили замять ситуацию, попытавшись перевести ее на ироничный лад: в шутливой манере объявили, что Леонид Викторович «Дисквалифицирован на два эфира условно и оштрафован на три «Биг Тейсти» за перебивания Генича в эфире».

Шутки-шутками, а вот в РФС подобные издевательства и оскорбительное поведение терпеть не стали. Второго сентября глава комитета по этике РФС Андрей Стукалов заявил, что рассмотрит слова Слуцкого про журналиста. Впрочем, еще в середине августа Леонид Викторович обозначил, что о сказанном не жалеет и ведет себя так, как считает нужным:

-Я во всех лентах новостей из-за фразы про «19-летнего дебила»? Вообще по барабану. Мне кажется, что если мы с Дзюбой пропадём из информационного поля, то все телеграм-каналы просто закроются и у них не будет фактуры… Поэтому это всё проходит для меня как «где-то как-то что-то»… Я говорю то, что думаю, а не что хотят услышать…, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

И теперь за «где-то как-то что-то» последовало наказание: наставника оштрафовали на 100 тысяч рублей и условно отстранили от футбольной деятельности на год. В данном случае «условно» означает, что если подобное повторится, то бан станет реальным.

Решение вызвало непонимание среди комьюнити российского футбола.

- Дает много классной экспертизы в форматах Коммент.Лайв и Коммент.Превью. Развивает свое шоу, где интервьюирует тренеров – и это тоже на пользу росфутболу. Я уж не говорю о проекте Слуцкого в Волгограде, где заброшена куча его собственных денег на благо детского футбола. И этого человека отстранить на год от футбола?! За слово «дебил»… Не так уж и важно, что отстранение условное, тут уже дело принципов и символов. В общем, мне не понравились слова Дзюбы и Слуцкого, но даже условное отстранение от футбола на год и штраф в 100 тысяч рублей – это перебор и будто показательная порка, - заявил Дмитрий Шнякин в колонке «Матч ТВ».

Таким образом, ситуация месячной давности вновь стала одной из самых горячо обсуждаемых в российском футболе. Леонид Викторович и раньше обладал репутацией острой на язык личности: стоит лишь вспомнить слова критики в адрес арбитра Виталия Мешкова, за которые Слуцкого оштрафовали на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировали до конца сезона. И если тогда высказывания придавали ему статус «героя, вскрывающего правду», то теперь эпатаж специалиста привел его в санкциям за перепалку с 19-летним парнем.