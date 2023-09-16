ЦСКА и «Крылья» устроили настоящий триллер в Москве. Команды доигрывали матч в составах «10 на 10»

Российская Премьер-Лига возобновилась после перерыва на матчи сборных. «Динамо» уже успело сыграть вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1). А теперь победителя не выявили ЦСКА и «Крылья Советов», которые забили на двоих четыре мяча и завершили игру в составах «10 на 10». Встреча закончилась со счётом 2:2.

Гости открыли счёт уже на второй минуте игры. Вновь в нужном месте в нужное время был воспитанник «Спартака» Рассказов. С ударом Костанцы Игорь Акинфеев справился, но точен был на добивании Николай.

Источник фото: ПФК «Крылья Советов»

Это лучший сезон в карьере защитника по показателю результативности. После восьми сыгранных матчей у него 4 (2+2) набранных балла. Такой же статистикой в этом сезоне может похвастаться форвард «Локомотива» Артём Дзюба.

До этого матча главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов был доволен тем, что в клубе нет травм. Только долечивается защитник Игорь Дивеев. Но вот на 20-й минуте вынужденно пришлось заменить Мойзеса. На первый взгляд, ничего критичного, но рисковать не стали. Бразилец сам попросил уйти с поля и уступил своё место Илье Агапову.

Тот вышел и сразу отдал не самый удобный пас на Констанина Кучаева, который потерял мяч. Воспользовался этой оплошностью главное открытие первых семи туров чемпионата России Никита Салтыков, забив третий мяч в своём первом сезоне РПЛ. Примечательно, что летом армейцы интересовались приобретением этого футболиста.

На 31-й минуте после просмотра ВАР голкипер «Крыльев» Иван Ломаев получил жёлтую карточку и пенальти в свои ворота за удар рукой в лицо Виллиана Роши. Но было это случайно – на выходе из ворот. Одиннадцатиметровый удар реализовал Антон Заболотный. Причём Ломаев достал до мяча, но не вытащил сильнейший удар форварда.

Источник фото: ПФК «Крылья Советов»

Оставшуюся часть тайма было много стыков и борьбы, а вот опасными моментами команды не порадовали.

В перерыве Федотов заменил Давилу и Кучаева, выпустив на поле Файзуллаева и Мухин. Этими решениями главный тренер перевернул игру. ЦСКА вышел на второй тайм совершенно с другим настроем и игрой. Затем команду ещё усилил и Чалов.

На 62-й минуте за очередной фол Роша получил вторую жёлтую карточку и уже казалось, что ЦСКА данный матч не спасёт. Тем не менее, клуб начал играть ещё более агрессивно, продолжая верить в свои силы, в то, что встречу можно спасти.

Эта вера в себя привела в конечном итоге к голу, который соорудили игроки запаса. Файзуллаев отдал точечный голевой пас, а Чалов уверенно отправил мяч в ворота. Счёт равный.

Затем армейцы немного успокоились, но всё равно периодически создавали голевые моменты. А на 90+1-й минуте вовсе остались в равных составах. Фол последней надежды совершил Солдатенков. После этого эпизода травму получил Заболотный.

Источник фото: ПФК «Крылья Советов»

В концовке обе команды показали хаотичный атакующий футбол. И лучше с таким темпом игры справились футболисты ЦСКА, которые вышли на второй тайм с горящими глазами и верой в себя.