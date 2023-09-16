А если бы забил Ильин? Лидер чемпионата потерял очки в Грозном

Лидера турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги - «Краснодар» - после паузы на матчи национальной сборной ожидало непростое испытание. Команде Владимира Ивича предстоял визит в гости к традиционно неуступчивому на своём поле «Ахмату».

Стоило перед этой игрой обратить внимание и ещё на два немаловажных факта. Во-первых, в турнирной таблице прошлого чемпионата грозненцы финишировали выше своих соперников по очередному туру. Во-вторых, «быки» в сезоне 2022/23 набрали в матчах с «Ахматом» всего одно очко. Поэтому очередная очная встреча команд ожидалась крайне интересной. Такой она в итоге и получилась.

ФК «Ахмат»

«Краснодар» не оставил шансов «Спартаку». Победным стал шикарный гол Кордобы

При этом на трибунах стадиона в Грозном было на удивление немноголюдно. Привлекал к себе внимание разве что традиционно шумный гостевой сектор «Краснодара». Который уже на третьей минуте замер в недоумении. Камило поборолся за мяч и отличным пасом разрезал оборону гостей. Александр Олейников своим шансом воспользовался на все сто, не оставив шансов Матвею Сафонову.

«Краснодар» предсказуемо оживился и ближе к середине тайма мог сравнять счёт. Теперь уже Джон Кордоба прорвался к воротам соперника и переиграл голкипера. Но радость была недолгой — Владимиру Москалёву даже толком не пришлось консультироваться с судьями VAR, чтобы принять окончательное решение. Офсайд — и счёт на табло остался прежним.

Но незадолго до перерыва главному арбитру всё же пришлось прислушаться к голосу в наушнике. «Краснодар» вновь забил — и на этот раз ситуация была куда более неоднозначной. После не слишком затяжных переговоров Москалёв указал на центр. Счёт в этом ярком матче сравнялся.

ФК «Ахмат»

Цифры на табло могли измениться ещё не раз до свистка на перерыв. «Краснодар» резко прибавил и всерьёз угрожал владениям Шелии. Тем не менее, в раздевалки команды отправились при равенстве на табло. Оставалось дождаться, чьи коррективы — Владимира Ивича или Мирослава Ромащенко — окажутся более действенными.

А вот второй тайм вновь начался с атак «Ахмата». И в одном из моментов грозненцы были просто обязаны вновь выходить вперёд в счёте. Владимир Ильин получил пас от Олейникова, оставил не у дел Сафонова и бил в упор по пустым воротам. Каким образом на пути мяча в этой ситуации оказалась штанга, вряд ли объяснит даже сам форвард хозяев поля.

ФК «Краснодар»

В настолько яркой игре осталось практически незамеченным, что привычный лидер атак «Краснодара» Эдуард Сперцян большую часть игры провёл на скамейке. Десятый номер гостей вышел на поле только в середине второго тайма. Но козырь, припрятанный Владимиром Ивичем в рукаве, на этот раз не сработал. «Ахмат» спокойно отыграл в обороне и провёл несколько неплохих контратак. И всё-таки горевшие на табло по итогам первой половины цифры так и остались неизменными. 1:1 - «Краснодар» теряет очки в матче, в котором мог и проиграть.