Мхитарян уничтожил «Милан». «Интер» спокойно разорвал соперника в дерби

«Интер» и «Милан» подходили к дерби в статусе лидеров Серии А. Кстати, впервые в истории чемпионата Италии после трёх туров турнирную таблицу возглавляли два миланских клуба. Могло показаться, что это отличная предпосылка к упорному и интереснейшему матчу, но на деле всё вышло несколько иначе.

Первый тайм начался реактивно. Уже на пятой минуте Тео Эрнандес привычно задержался где-то впереди, и его фланг пришлось прикрывать Малику Тшау, вот только того очень здорово переиграл Маркус Тюрам, оказавшийся после этого на оперативном просторе. Его первый прострел в штрафную оказался неудачным, но мяч отскочил к нему обратно. Вторая попытка оказалась более удачной: мяч дошёл до Федерико Димарко, который то ли неудачно пробил, то ли простреливал, но в итоге снаряд долетел до оставленного совершенно свободным прямо перед воротами Генриха Мхитаряна, который открыл счёт в игре.

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Далее «Милан» вроде бы перехватил инициативу, даже в итоге набил целых 72% времени владения мяча к перерыву, вот только это всё было впустую, так как единственный голевой момент россонери создали благодаря индивидуальному мастерству Тео: защитник на скорости обыграл сразу трёх соперников и из последних сил покатил мяч в дальний угол, но не попал в ворота. «Интер» всего лишь через несколько минут ответил роскошным голом Тюрама: нападающий на углу штрафной качнул защитника и нанёс удар хирургической точности в дальнюю девятку. В таких случаях говорят, что снял паутину с угла.

Источник фото: Getty Images

Второй тайм встретил футболистов проливным дождём, который словно бы смыл всю уверенность «Интера». Он начал играть совершенно безлико, чем воспользовался «Милан». Тео нашёл шикарным вертикальным пасом в штрафной Леау, ворвавшегося туда на скорости. Остановить форварда в такой ситуации уже никто не мог. Но после этого нерадзурри вернули себе контроль над матчем. Сперва хороший удар нанёс вышедший на замену Аугусто, а затем дубль оформил Мхитарян, который пробил вроде не слишком хитро в ближний угол, но Майк Меньян даже не прыгнул за мячом, словно потеряв ворота. Окончательно растоптали соперника Хакан Чалханоглу, отличившийся с пенальти, и Давид Фраттези после шикарного паса Мхитаряна.

«Милан» и «Интер» устроили пожар на поле. История самого скандального дерби в Лиге чемпионов