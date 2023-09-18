Месси красиво поставил на место сборную США. В восторге были даже американцы!

Имя Лионеля Месси в последние месяцы не сходит с первых полос американской спортивной прессы. Аргентинскому гению не понадобилось времени, чтобы адаптироваться в Штатах. Он моментально превратился в главную звезду местного чемпионата и уже привёл свою новую команду к первому трофею в истории.

У местных футбольных болельщиков, впрочем, с именем Лео связаны не самые приятные ассоциации. Дело в том, что семь лет назад именно аргентинский нападающий остановил сборную США на пути к эпохальному достижению, устроив фирменную феерию в полуфинале Кубка Америки.

Месси красиво поставил на место поверивших в себя американцев.

Исключительный турнир

Победа на Кубке Америки — 2016 была для Месси принципиальной задачей. Будучи лидером сборной Аргентины, футболист на протяжении десятилетия пытался завоевать континентальный трофей, всякий раз останавливаясь в шаге от успеха. Особенно тяжёлым и обидным для Лео стало поражение, которое команда потерпела на предшествующем турнире. В 2015 году аргентинцы, будучи вице-чемпионами мира, сенсационно уступили сборной Чили. Бело-голубые умудрились не забить в финале ни одного мяча, а затем безобразно провели серию пенальти: 0:0, 1:4.

Следующий розыгрыш Копы местная конфедерация решила организовать вне обычного графика, приурочив турнир к столетию с момента основания КОНМЕБОЛ. Место проведения юбилейного чемпионата Южной Америки также было выбрано исключительное: его страной-хозяйкой стали Соединённые Штаты Америки.

Аргентина, состав которой после прошлого турнира изменился лишь незначительно, вновь подходила к старту в статусе фаворита. Шанс взять реванш у прошлогоднего оппонента выпал команде уже в 1-м туре группового этапа: бело-голубые обыграли чилийцев со счётом 2:1. Сборная одержала убедительные победы в двух оставшихся матчах, не пропустив ни одного мяча, чтобы затем выйти в плей-офф.

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В четвертьфинале Аргентина без особенных трудностей преодолела Венесуэлу и уверенно шла к трофею. Казалось, что первый серьёзный вызов ожидал команду как раз на следующей стадии. В соперники бело-голубым достались американцы, чья сборная стала без преувеличения главным открытием турнира: хозяева заняли первое место в своём квартете, а затем обыграли Эквадор.

Волшебство Месси

Надежды американских фанатов, однако, не оправдались. Аргентинцы моментально развеяли иллюзии местных болельщиков, устроив на стадионе NRG в Хьюстоне настоящее шоу, главной звездой которого, разумеется, стал Месси.

Открыть счёт номинальным и фактическим гостям удалось уже на третьей минуте матча. Во время розыгрыша углового Лео, получив мяч вне вратарской, исполнил невероятную по расчёту передачу, которой отрезал практически всю оборону США. Лавесси оставалось только грамотно принять этот «парашютик» и ткнуть мимо вратаря - и он с этой задачей справился.

Главный шедевр встречи, однако, Месси сотворил ближе к концу первого тайма. На 31-й минуте американский защитник грубо остановил Лео на подступах к штрафной, тем самым подарив ему отличный шанс забить со стандарта. И уже через несколько мгновений мяч по изящной траектории отправился точно в дальний угол американских ворот: у голкипера не было ни шанса отразить этот удар. Красивейший гол аргентинца произвёл на трибуны невероятное впечатление: одни американцы буквально замерли с открытым ртом, другие - радовались за соперников, забыв о личных пристрастиях.

Источник фото: Getty Images

Исход матча в целом был очевиден уже тогда. Аргентина проехалась по США катком: в первой половине встречи американцы владели мячом лишь 27% времени, не совершив ни одного удара. Переломить игру во втором тайме им не удалось: бело-голубые удвоили преимущество, так и не дав соперникам даже подобраться к своим воротам. Четвёртый и последний гол Игуаин также забил с передачи Месси, которого впоследствии признали лучшим игроком матча.

Удивительно, но даже в социальных сетях американцы впоследствии обсуждали не провал своей команды, а гений Лео, который большинству впервые удалось лицезреть живьём. Впрочем, привести свою команду к заветному золоту Месси в том году всё же не сумел: в финале Аргентину вновь неожиданно остановили чилийцы, а первый промах в серии пенальти допустил именно Месси.