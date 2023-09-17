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Дослужился до капитана. Головин продолжает блистать за «Монако»

Александр не только забил во втором матче за монегасков подряд, но и впервые примерил капитанскую повязку клуба в официальном матче.
Дослужился до капитана. Головин продолжает блистать за «Монако»
17 сентября 2023 21:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: ФК «Монако»

«Монако» подходил к очередному туру чемпионата Франции в статусе лидера турнира, поэтому внимание к матчу команды было повышенное. А так как «ПСЖ» проиграл в пятницу «Ницце», то появилась отличная возможность закрепиться на вершине турнирной таблицы. Соперник был вполне подходящий – «Лорьян». Это неплохая команда, но при этом не хватающая звёзд с неба.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отличился ещё в прошлом туре Лиги 1 в игре против «Ланса», но с тех пор прошло немало событий: со сборной страны он провёл открытую тренировку с детьми в Заполярье, а также сыграл с Катаром. И удостоился похвалы от главного тренера Валерия Карпина, утверждающего, что он выделяется на фоне остальных сборников.

Некоторые футболисты выглядят не лучшим образом, возвращаясь из сборных. Им нужно некоторое время снова перестроиться на привычный лад клубного футбола. Но Головину хватило всего лишь 17-и минут. Александр ворвался в штрафную соперника по центру, получил передачу от Юссуфа Фофана, подработал мяч, а вторым касанием отправил его точно в угол ворота соперника.

Источник фото: Лига 1

Второй по-настоящему значимый момент произошёл с полузащитником на 66-й минуте второго тайма. Австрийский наставник «Монако» Ади Хюттер провёл сразу тройную замену. Поле покинул, в частности, Виссам Бен-Йеддер и оказалось, что толком никто не знает, кому теперь должна достаться капитанская повязка. В итоге она перешла к Головину. Ранее он удостаивался такой чести в «Монако» только в товарищеской игре, но её сложно брать в расчёт.

Александр Головин: капитанская повязка в «Монако»? Не придаю этому большого значения

И всего лишь через три минуты Александр отметил это событие голевым пасом на Фоларина Балогуна. Этот точный удар должен был стать победным для лидера Лиги 1. Было бы красиво, если в столь значимом матче ключевую роль сыграл российский игрок, ставший капитаном команды. Но праздник гостям на восьмой добавленной минуте испортил Ромен Фавр, который когда-то считался большим талантом, но в итоге пока осел в «Лорьяне».

Кстати, в этом матче впервые после судебных разбирательств появился Бенжамен Менди. Однако болельщикам было не до того: одни радовались спасённому в последний момент очку, другие расстраивались упущенной победе, ну а мы радовались за Головина, у которого получился снова очень мощный матч.

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