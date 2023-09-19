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Лига чемпионов - не твоё! Узбекский клуб остановил команду Неймара

Один из лидеров «Навбахора» - нереализованный талант «Спартака»
Лига чемпионов - не твоё! Узбекский клуб остановил команду Неймара
19 сентября 2023 13:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: «Аль-Хиляль»

Клуб «Аль-Хиляль» наравне с другими командами из Саудовской Аравии беспощадно тратил деньги, активно переманивая футболистов из европейских чемпионатов. Под «денежным давлением» сломились даже боссы ПСЖ, которые предпочли отправить проблемного Неймара на Ближний Восток за 90 миллионов евро и таким образом утерли нос «Барселоне», с которой у руководства парижского клуба не самые теплые взаимоотношения.

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В пару к именитому вингеру докупили не менее значимого уже для России бразильца – Малкома (60 миллионов). Оценить масштаб трат довольно просто – стоит лишь учесть тот факт, что такие высококлассные футболисты, как Митрович, Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Кулибали, отмечены в тексте обычным перечислением. Таким образом, «Аль-Хиляль» потратил 353 миллиона евро, став третьим клубом из Саудовской Аравии по этому показателю.

Источник фото: «Аль-Хиляль»

Поскольку грандиозные планы шейхов на включение в европейскую ЛЧ не реализовались (по крайней мере, пока что), оправдывать баснословные траты пришлось на местном поприще – в чемпионате и Азиатской Лиге Чемпионов. Выглядело совсем уморительно, когда во время жеребьевки турнира пришло осознание того, что командам с фактически неограниченным бюджетом пришлось готовиться к встречам против «Пахтакора» и условного «Персеполиса», и отмечено это не с целью принизить какой-либо коллектив – ну уж слишком большая «денежная пропасть» между ними

Не стал исключением и «Аль-Хиляль». Манкируя подробностями жеребьевки, выделим только то, что саудовской команде в соперники достался узбекский «Навбахор». Команда является одним из лидеров местной «Суперлиги», регулярно навязывая борьбу гегемону чемпионата «Пахтакору».

18 сентября начался тот самый турнир, и в первом раунде игроки узбекской команды отправились на «вылазку» к богачам из Эр-Рияда. Было очевидно, что плеяда футболистов, которая еще «вчера» зажигала в лучших европейских дивизионах, не оставит и следа от клуба, в котором играет нереализованный талант «Спартака» Остон Урунов.

Футболисты «Аль-Хиляля» с первых минут взяли игру под свой контроль, однако прагматичный футбол в исполнении аутсайдеров привел к сенсации – голу на 51 первой минуте. Его автором стал 31-летний нападающий из Грузии Тома Табатадзе, чей пиковый период пришёлся на одного из середняков чемпионата Турции, а его трансферная стоимость всего-то 200 тысяч евро. Почему всего? Рассудите сами: на деньги, вываленные за Неймара, можно 450 раз купить игрока «Навбахора».

Источник фото: «Аль-Хиляль»

Ошарашенные игроки саудовской команды ринулись в атаку, но плотно «припаркованный» автобус «Навбахора» не позволил что-либо сделать компании звезд. Игра так бы и закончилось с сенсационным счетом, но футболистам «Аль-Хиляля» все-таки удалось спастись от позора, точнее, немного сгладить его. Лишь после 90-й минуты последовал ответный гол, причем забил не Неймар, не Малком, и даже не Невеш. Выручать пришлось тем, кто остались в тени новоприобретенных селебрити. Защитник Аль аль-Булаихи «вытащил» свою команду в самый ответственный момент, а компания звезд не показала абсолютно ничего. В свою очередь, у узбекской команды тоже была потрясающая возможность в очередной раз преподнести сюрприз – Джасур Яхшибаев не смог реализовать выход один на один, который произошел под самый занавес матча.

Источник фото: «Аль-Хиляль»

Ни для кого не станет откровением, что футболисты, недавно игравшие в топ-клубах, должны в «пол ноги» раскатывать подобных соперников. И тут назревает резонный вопрос: приехали ли звезды Европы просто отбывать свой номер, или же азиатский футбол действительно является «неподъемной ношей». Однако, для красного словца стоит в очередной раз восхититься непредсказуемостью спорта. Стремление и упорство способно побить любые деньги и надменность!

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