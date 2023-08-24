Стали известны итоги жеребьевки азиатской ЛЧ: Роналду сыграет в Таджикистане

В Малайзии прошла жеребьевка группового этапа азиатской Лиги чемпионов АФК сезона-2023/24.

Клубу «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду предстоит сыграть с представителями Ирана, Катара и Таджикистана.

«Аль-Хиляль» с Неймаром и Малкомом проведут игры с командами из Ирана, Индии и Узбекистана.

«Аль-Иттихад» с Каримом Бензема сыграет с соперниками из Ирана, Узбекистана и Ирака.

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов АФК-2023/24. Зона «Запад».

Группа А: «Пахтакор» (Узбекистан), «Аль-Фейха» (Саудовская Аравия), «Ахал» (Туркменистан), «Аль-Айн» (ОАЭ).

Группа B: «Аль-Садд» (Катар), «Насаф» (Узбекистан), «Аль-Файсали» (Иордания), «Шарджа» (ОАЭ).

Группа C: «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Сепахан» (Иран), «Аль-Кува» (Ирак), АГМК (Узбекистан).

Группа D: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Нассаджи Мазандаран» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия), «Навбахор» (Узбекистан).

Группа E: «Персеполис» (Иран), «Аль-Духаиль» (Катар), «Истиклол» (Таджикистан), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

Групповой этап пройдет с 18 сентября по 13 декабря.