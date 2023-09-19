Тренер сборной «на вырост». Нагельсман получил шанс реабилитироваться в немецком футболе

УЧЕНИК НЕ ПРЕВЗОШЕЛ УЧИТЕЛЯ

Международный футбол пополнился очередной крупной тренерской отставкой: на этот раз в не милование попал уже экс-тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик. Специалист давно знаком с системой национальной команды, и сам являлся одним из строителей известной всем «немецкой машины».

В сборной Германии Флик находился с 2006 года – он стал ассистентом тогда ещё «зелёного» Йоахима Лёва, вызванного стать продолжателем Юлиана Клинсмана. С этого времени два руководителя шли рука об руку, а иногда Флика и вовсе заносило на должность спортивного директора бундестим (2014-2017).

С тех пор прошло много времени, а после триумфального мундиаля в Бразилии немецкая сборная все никак не может почувствовать запах успеха на международных соревнованиях: из весомых достижений только бронза Евро-2016 и выигранный у чилийцев финал Кубка Конфедераций-2017. Однако, непререкаемый авторитет Лёва вынуждал боссов команды верить в то, что славные времена под его руководством рано или поздно настанут вновь. Однако, этого не произошло, и тренер на пару с федерацией решили разойтись с миром: на такой грустной ноте закончилась 15 летняя история бундестим и Йоахима.

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К тому времени экс-помощник Лёва Флик год побыл спортивным директором в «Хоффенхайме», а в 2019 году началась искуснейшая реабилитация его тренерской карьеры. Перейдя в качестве ассистента, он сменяет на должности Нико Ковача, а то, что было дальше – уже история. Та «Бавария» с великолепным Левандовским, выигравшая всевозможные в европейском футболе трофеи, навсегда войдет в историю игры. Проведя на тренерском мостике три года, Ханс-Дитер покидает команду в поиске новых вызовов.

В бундестим окончательно убедились, что Флик уже созрел как специалист и сможет принести не меньше пользы, чем когда-то принес Лёв: по окончанию Евро он вступает в должность и подписывает контракт на четыре года. Не успел тренер занять свое место, как «немецкая машина» снова завелась: команда выигрывает первые пять матчей и становится первым квалифицировавшимся на ЧМ в Катаре коллективом.

По стечению обстоятельств, закрепить успех не удалось. В памяти болельщиков всё ещё сохранились воспоминания о провале бундестим. Поражение Японии, ничья с Испанией, и лишь одна победа над сборной Коста-Рики. Команда не смогла преодолеть групповой этап второй мундиаль подряд, что можно с уверенностью назвать хорошим поводом для траура у немецкого народа.

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Неудачный перфоманс объяснили коротким сроком для подготовки команды и чиновники немецкой федерации сходу дали понять, что Флик будет готовить сборную к домашнему Чемпионату Европы в 2024 году. Однако, последний танец оказался вновь неудачным – 1 победа в шести товарищеских встречах (к слову, вновь проиграли Японии) ни оставила главам Немецкого футбольного союза иного выбора – специалиста уволили с поста.

СНОВА В ГЕРМАНИЮ

Увольнение долгожителя сборной заставило президентов DFB Петера Петерса и Райана Коха задуматься о дальнейшем пути развития национальной команды. Путем долгой проверки и трёх «слитых» международных турниров пришло осознание – что отлаженный механизм нуждается в новых «шестеренках». На протяжении многих лет немцы кропотливо выстраивали систему, и какой бы она не была успешной, ей оказалось не суждено стать долговечной.

Германия в первом матче после увольнения Флика обыграла Францию



В Германии рождается одно из сильнейших поколений в футболе в лице таких уже молодых, но проверенных бойцов, как Мукоко, Адейеми, Мусила т.п. требует приглашения не менее перспективного специалиста. И тут прагматикам из DFB удалось сорвать «джекпот». В прошлом сезоне замененный на вариант «все и сразу» в лице Тухела Юлиан Нагельсман получает шанс снова доказать всем, что готов в 36-летнем возрасте добиться чего-то серьезного.

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Одной из причин увольнения из «Баварии» как раз стал юный возраст, из-за чего многие футболисты не воспринимали наставника всерьез. Теперь же Юлиан имеет возможность работать в комфортной среде и стать «истинным» продолжателем традиций Лёва. Изъявляет желание и сам тренер – не поскупился расторгнуть контракт с «Баварией», по которому клуб платил ему зарплату до 2026 года. Благо, есть хорошая альтернатива, предложенная федерацией: зарплата Нагельсмана составит 400 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает Bild.

Теперь же в истории Нагельсмана и сборной Германии начинается совершенно новая глава. Спустя 15 лет в федерации готовы перелистнуть страницу истории и возродить одну из крепчайших футбольных команд в истории игры.