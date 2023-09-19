Кубковый бенефис Агкацева. Чудо-спасения голкипера принесли «Краснодару» победу над «Динамо»

Участники Пути РПЛ Кубка России преодолели экватор групповой стадии. Матчем в Краснодаре, где местный клуб принимал столичное «Динамо», стартовал четвёртый тур. У команды Владимира Ивича, возглавляющей турнирную таблицу чемпионата страны, кубковые дела до этой встречи обстояли не лучшим образом.

«Быки» уступили в двух матчах из трёх — в том числе, и своему сопернику по предстоявшей во вторник игре. И расположились только на третьей строчке в квартете «D». Которая по итогам групповой стадии даст возможность продолжить борьбу только в рамках Пути регионов без права на ещё одну ошибку.

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Но если не брать внимание результаты ушедшего в отрыв «Спартака», остальные три команды в этой четвёрке шли плотно друг за другом в таблице. И каждая следующая игра могла существенно изменить турнирные расклады. Так что настрой и у тех, и у других был сверхсерьёзным.

Первые минуты прошли под диктовку «Краснодара». Хозяева поля, подгоняемые привычно шумными трибунами, на протяжении трети тайма смотрелись активнее соперника. Но игрокам атаки «быков» не хватало точности в завершающей стадии.

Время шло, и постепенно инициатива начала переходить к москвичам. Именно они создали первый по-настоящему опасный момент в этой игре. Вячеслав Грулёв вывел на ударную позицию Ярослава Гладышева и тот бил в упор. Но южан в этом эпизоде выручил Станислав Агкацев.

А уже через пять минут динамовцы открыли счёт, пусть и не без доли случайности. Кевин Ленини оступился, обрабатывая мяч на своей половине поля, чем тут же воспользовался налетевший на него коршуном Даниил Лесовой. Полузащитник бело-голубых нашёл пасом бразильского новичка команды Бителло, и тот мастерским ударом в угол не оставил шансов Агкацеву.

ФК "Динамо" (Москва)

После этого соперники продолжили обмен острыми атакующими уколами. Но вратари в острых эпизодах у их владений действовали безошибочно. Так что на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе «Динамо». И у Ивича было пятнадцать минут на то, чтобы провести серьёзную беседу со своими игроками.

В итоге главный тренер «Краснодара» не стал спешить с радикальными перестановками в составе. А вот игра хозяев поля изменилась кардинальным образом. Устояв под натиском соперника на старте второй половины, южане стали регулярно создавать остроту у ворот «Динамо». В одном из эпизодов лишь коллективные усилия Игоря Лещука, Фабиана Бальбуэны и Диего Лаксальта уберегли москвичей от гола.

И всё же натиск «Краснодара» не мог не принести свои плоды. Удар Кади Боржеса на исполнение от границ штрафной площади стал неразрешимой проблемой для Лещука. Счёт в этом матче сравнялся.

ФК "Краснодар"

После этого работы у голкипера и обороны бело-голубых стало ещё больше. Хозяева поля ринулись дожимать соперника, а динамовцы в эти минуты явно действовали явно вторым номером. Но мяч упорно не хотел идти в ворота столичного клуба. Москвичи отвечали редкими контратаками, но на фоне куража краснодарцев усилия гостей выглядели каплей в море.

Так или иначе, но игра плавно катилась к ничейному итогу, который по регламенту означал продолжение борьбы в серии пенальти. «Краснодар» не терял надежд вырвать победу в основное время, получив полновесные три очка. Но динамовцы смогли выстоять. И свисток Романа Сафьяна отправил футболистов состязаться в мастерстве исполнения ударов с одиннадцатиметровой отметки.

ФК "Краснодар"

Главным героем серии пенальти стал голкипер «Краснодара». Блестяще проведший весь матч Агкацев отразил удары Константина Тюкавина и Фёдора Смолова и дал своим партнёрам по команде право на одну ошибку. Игорь Лещук попытался вернуть»Динамо» в игру, но преимущество южан было уже слишком большим. 4:2 в серии пенальти — и команда Владимира Ивича догоняет «Динамо» по набранным очкам в турнирной таблицы группы «D».