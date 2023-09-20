«Сочи» не удержал победу в Москве. Юный вратарь ЦСКА выдал матч жизни

Удивительно, но свои последние мячи с игры соперники по групповому этапу Пути РПЛ Кубка России ЦСКА и «Сочи» забили ещё в конце июля. Тогда южане в гостях обыграли воронежский «Факел» (1:3), а ЦСКА, в свою очередь, нанёс сокрушительное гостевое поражение «Оренбургу» (0:6), чем ускорил отъезд из команды чешского специалиста Иржи Ярошика.

После этого команды в унисон проиграли свои матчи со счётом 0:2. А в очном противостоянии при итоговых нулях на табло, добегали до серии пенальти, в которой удачливее оказались армейцы 0:0 (по пен. 4:5). Для дальнейших перспектив в Кубке России командам нужно было обязательно побеждать.

После неудачного матча в РПЛ со «Спартаком» руководство южан отправило в отставку главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Не первый раз в истории «Сочи» и.о. наставника стал Александр Точилин. Такие перемены на тренерском мостике порой вдыхают в клубы новую жизнь или второе дыхание.

НЕУТОМИМЫЙ АББОСБЕК

С первых же минут матча подопечные Владимира Федотова захватили территорию и начали делать периодические наскоки на штрафную сочинцев. Самым активным в первые пятнадцать минут был лучший игрок предыдущего матча с «Крылья Советов» молодой узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Он успевал на скорости раздавать передачи, и сам был не прочь пробить в створ.

Однако к середине первого тайма гости выровняли положение на поле. Мяч всё больше переходил под контроль «Сочи», но что-то вразумительное впереди придумать у них не получалось. Армейцы достаточно компактно располагались в обороне, не давая возможностей для быстрого прорыва к воротам Владислава Торопа.

НОБОА НЕ СТАРЕЕТ

Самый опасный эпизод в игре произошёл ближе к перерыву. Крайне активный Файзуллаев подавал угловой, а Фёдор Чалов пытался головой переправить мяч в ворота. Но голкипер гостей Никита Гойло спас свою команду - вытянулся в струнку и перевёл тяжёлый мяч за линию ворот. А на 40-й минуте уже «Сочи» мог открыть счёт, но после фланговой подачи забить гол гостям помешал Максим Мухин. От армейского полузащитника мяч ушёл на угловой.

И всё-таки «Сочи» забил. Артур Юсупов разогнал атаку, Георгий Мелкадзе прорвался по флангу, образцово подал в штрафную, где 38-летний Кристиан Нобоа спокойно переправил мяч в ворота ЦСКА. Активность гостей нарастала, а защитники хозяев не смогли вовремя отреагировать на тревожные звоночки. Гол в раздевалку - одно из самых неприятных событий в футболе.

РИА Новости

РЕАКТИВНЫЙ ГЛЕБОВ

Первые десять минут второго тайма подопечные Федотова играли гораздо активнее соперника. Армейцам нужно было выправлять ситуацию. Особенно выделялся вышедший на замену вместо бразильца Келлвена Кирилл Глебов. Именно Глебов буквально донёс мяч под ворот «Сочи», где только Гойло спас гостей от ответного мяча после удара Файзуллаева.

Скорости заметно возросли во втором отрезке игры. Сочинцы большими силами сосредоточились на своей половине, красно-синие же пытались прорваться во владения Гойло через центр, всякий раз натыкаясь на помехи в виде ног защитников гостей.

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СПАСЕНИЕ ГОЙЛО

На 75-й минуте столичные футболисты провели показательную атаку. Вновь Файзуллаев сделал образцовую передачу на Милана Гаича, который выбежал на рандеву с Гойло. Молодой вратарь «Сочи» и на этот раз оказался расторопнее атакующих игроков ЦСКА. Но уже через несколько минут хозяева отпраздновали успех. Стандартная подача углового вылилась в удар в упор Ивана Облякова. Этот удар уже не то что Гойло, даже Доннарумма бы не вытащил.

РИА Новости

ТОРОП - ГЕРОЙ ЦСКА

Долгожданный мяч чуть расслабил армейцев, которые зевнули выпад Мелкадзе с глазу на глаз с Торопом, где уже вратарю москвичей пришло время спасть свой клуб. В компенсированное время подопечные Точилина имели реальный шанс для того, чтобы выиграть матч в основное время. В упор расстреливали Торопа игроки «Сочи», но молодой вратарь спас хозяев поля. После этого прозвучал финальный свисток, который перевёл игру в серию пенальти.

РИА Новости

В серии одинадцатиметровых верх взяли московские армейцы. Владислав Тороп сыграл матч жизни.