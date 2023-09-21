«Зенит» или «Спартак»? Кто в РПЛ потратил больше всех на трансферы этим летом

14 сентября завершилось одно из самых интересных и интенсивных трансферных окон в РПЛ. Несмотря на то, что заключение сделок было осложнено множеством ограничений со стороны европейских ассоциаций, что заметно осложнило ведение переговоров, мы наблюдали повышенный зрительский интерес и даже некую интригу: получится ли купить нужного игрока?

По объему трат РПЛ расположилась на 14 месте, вывалив за новых футболистов 107,30 миллионов евро. Настало время подвести итогии узнать, кто внес наибольший вклад в 14 строчку трансферного рейтинга.

КАЗАНСКИЕ БАЛКАНЦЫ

Клуб - «Рубин» Казань

Общая сумма трат – 6,81 млн. * (здесь и далее ценник в евро)

Сенсационно открывает топ-5 знаменитый казанский клуб. Многострадальный период команды в один момент завершился вылетом в ФНЛ, однако коллективу удалось пройти «путь очищения» и с новыми силами и надеждами вернуться в высшую лигу. Дабы не повторять прошлых ошибок, «Рубину» позволили провести довольно обширную трансферную кампанию.

В этот раз казанцы сделали ставку на балканцев.Самой дорогой покупкой стал серб Никола Чумич, пришедший из «Войводины» за 1,5 миллиона, и 20-летний центральный защитник Урош Дрезгич из клуба «Чукарички».

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Также из интересных приобретений можно выделить албанца Мирлинда Даку (1,2 млн.), черногорец Игоря Вуячича (1 млн.) и Лазара Рандьеловича из Сербии (1 миллион).

Ну и на остаток средств из армянского «Урарту» в Казань перебрался нигерийский армянин под именем Угочукву Иву, а из россиян в команду перешел перспективный атакующий полузащитник Кирилл Родиниз «Кубани».

Очередная попытка построить топ-клуб в Казани пока что не оправдывает себя: подопечные Рашида Рахимова никак не могут найти свой футбол, из-за чего вынуждены бороться за выживание, занимая 14-е место с 6-ю очками.

ПРОВАЛ И УСПЕХ ЦСКА

Клуб – ЦСКА

Общая сумма трат – 12,3млн.

Будем честны, что трансферная кампания московских «армейцев» вышла не самой удачной. Из-за темперамента Федотова и ошибок руководства ЦСКА не удалось сохранить часть футболистов-лидеров, а приобретения на вход если и совершались, то с большим трудом.

Несмотря на отказ со стороны Гюнтера и довольно ироничную помарку с трансфером Велингтона, на вырученные деньги с продажи Карраскаля и Зайнутдинова удалось совершить несколько приобретений. Самым крупным переходом стал трансфер чилийского нападающего Виктора Давилы из мексиканского «Леона» за пять миллионов. В топ-3 также вошли правый защитник Келвен (4,5 млн.) и выкуп Мойзеса за 2,3 млн.Также стоит отметить переход талантливого вингера из Узбекистана Аббосбека Файзулаева.

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ПЕРЕСТРОЙКА В «ДИНАМО»

Клуб – «Динамо» Москва

Общая сумма трат – 20,4 млн.

В отличие от братского клуба, трансферная кампания «Динамо» вышла неплохой и вполне претендует на статус одной из самых успешных этим летом. Первым и самым главным стало подписание Марцела Лички, который вместе с руководством взялся за перестройку команды после не самого удачного года столетия клуба.

Первым крупным достижением стоит выделить не приобретение, а продажу одного из главных талантов российского футбола Арсена Захаряна. Изначально на футболиста имели планы в «Фейеноорде», однако в конечном итоге россиянин оказался в «Реал Сосьедаде». Испанцы расщедрились и выделили на приобретение игрока 13 миллионов. Вместе с ним стан «бело-голубых» покинул центральный защитник Саба Сазонов - в «Торино» выложили за грузинского игрока 2,75 млн.

На вырученные средства «Динамо» провели неплохую закупку. В первую очередь укрепили полузащиту. За 6,5 миллионов приобрели опорника сборной Мексики Луиса Чавеса, а также подобрали поникшего в ЦСКА Хорхе Карраскаля за 3,5 млн.

РИА Новости

На перспективу подписали молодого вратаря из БАТЭ Андрея Кудрявца, который сразу же был отдан в обратную аренду. Но большую часть выручки за продажу Захаряна, поглотил трансфер бразильца Бителло, за которого динамовский менеджмент выложил 10 миллионов.

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НОВЫЕ СПАСИТЕЛИ «СПАРТАКА»

Клуб – «Спартак» Москва

Общая – 24 млн.

На второй строчке по тратам среди команд РПЛ расположился московский «Спартак». Новоприбывшее руководство оценило игру клуба под руководством Гильерме Абаскаля. И чтобы команда соответствовала своим притязаниям, был проведён солидный закуп.Одним из самых успешных на короткой дистанции стал трансфер Тео Бонгонды. Бельгиец в первых четырёх матчах в РПЛ забил три мяча и отдал голевую передачу. Правда, после этого он сник, как и остальной коллектив.

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Вторым по дороговизне стал скандальный трансфер Хесуса Медины, перешедшего из стана ЦСКА за 6 миллионов. За эту же сумму из «Олимпиакоса» перебрался фланговый защитник Олег Рябчук.

По прошедшему туру стоит отметить успех трансфера сербского защитника из испанского «Кадиса» Серджана Бабича, за которого отдали 5 миллионов. Его гол на последних минутах в ворота «Сочи» помог «красно-белым» выбраться из середины таблицы и обосноваться на шестой строчке.

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И ТУТ ЛИДЕР – «ЗЕНИТ»

Клуб – «Зенит» Санкт-Петербург

Общая сумма трат – 25,09 млн.

Ни для кого не станет удивлением, что лидером по количеству потраченных средств является самый богатый клуб РПЛ -«Зенит». Несмотря на сложности с отъездом Вендела, руководству удалось ударно провести летнее окно и заполучить новое подкрепление из Бразилии.

Самым дорогим трансфером стал переход 18-летнего полузащитника Педро из «Коринтианса» за 9 миллионов. Вместе с этим «Спартаку» удалось перехватить сербского защитника Страхинью Эраковича.

Также, состав пополнился ещё одним бразильцем - Густаво Мантуаном. Помимо легионеров в команду пришли и россияне, самым дорогим из которых стал центральный полузащитник из «Сочи» Александр Коваленко, из этого же коллектива в «Зенит» перебрался вратарь Денис Адамов.

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Однако самым громким стал переход Марио Фернандеса. И пусть легенда армейского клуба переш бесплатно, его появление в составе петербуржцев вызвало активные споры среди болельщиков, следящих за РПЛ. Ну а фанаты ЦСКА по большей мере открестились от совместного прошлого Марио и московской команды.

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