Новый король Кипра. Кокорин отметил возвращение в «Арис» голом в еврокубках

В данный момент руководство итальянской «Фиорентины» поди кусает локти. Александр Кокорин, который не понадобился почему-то искомому клуба и вновь отправленный в кипрский «Арис» прямо сейчас - главная надежда клуба, где в прошлом году он оказался лучшим игроком.

А ведь, Александр, после долгих мытарств в России, неприятной истории в столичной кофейне, воздуха не столько отдалённых мест и дальнейшего неожиданного транша в московский «Спартак», очутился в Италии. В когда-то клубе-гранде Серии А, где не на шутку отжигал аргентинский монстр футбола Габриэль Батистута. Казалось, что красно-белые сорвали банк, сбросив неликвид не абы куда.

Но время расставляет всё по своим местам. Один из самых талантливых форвардов поколения оказался никому не нужен в России. Ни родному «Динамо», ни «Зениту», где Александр провёл чуть ли не лучшую часть своей карьеры. «Фиалки» были, на первый взгляд, спасением карьеры увядающего в спортивном плане нападающего, но шансов Саша там получал не очень много.

По совокупности факторов его отправили в аренду в кипрский «Арис». С первых же игр опальный нападающий начал делать в южной стране разницу. Дошло до того, что Кокорин мало того, что стал лучшим бомбардиром чемпионата Кипра, так ещё и был признан MVP всего сезона.

В нынешнее межсезонье Александр вновь вернулся в «Фиорентину» и даже сыграл за итальянский клуб в нескольких контрольных матчах, оставляя о себе вполне приятное впечатление. В прессе уже ходили разговоры о том, что он продолжит выступления за клуб с Апеннин, но в дело вмешалась политика. Та самая штука, которая многим нынче портит карьеры. Вот и нашему Саше не фортануло. Его вновь отправили в знакомый «Арис».

Первый же матч в Лиге Европы с пражской «Спартой» и наш гений вновь на коне. В самом начале матча, на 11-й минуте Кокорин вывел свой клуб вперёд, реализовав пенальти. Есть уверенность, что это не последнее полезное действие российского форварда за кипрский клуб. Только в «Фиорентине» нынче посыпать голову пеплом. Сезон в Италии в разгаре, а у клуба как не было значимых успехов, так их и нет.