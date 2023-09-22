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«Ни копейки не дали на содержание школы». Слуцкий жёстко прошёлся по РФС из-за штрафа

За ассоциацию тут же вступились журналисты.
«Ни копейки не дали на содержание школы». Слуцкий жёстко прошёлся по РФС из-за штрафа
22 сентября 2023 12:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

ЖАДНОСТЬ РФС

Совсем недавно история с оскорблением 19-летнего журналиста приняла новый оборот. Изначально Комитет РФС по этике наказал главного зачинщика, Артема Дзюбу, а после за оскорбительные высказывания условным баном на год и штрафом в 100 тысяч рублей наказали поддержавшего футболиста Леонида Слуцкого.

>> Наказали за одно слово. Слуцкому пришлось ответить за поддержку Дзюбы

Эпатажный тренер и шоумен не стал покорно мириться с мерой наказания и решил в полной мере «проехаться» по чиновникам из футбольной ассоциации. В качестве площадки для очередного громкого высказывания наставник выбрал «Коммент.Шоу».

Во время программы Константин Генич расспросил Слуцкого о произошедшем. Изначально комментатор хотел обыграть ситуацию с юмором и предложил оплатить штраф за Леонида, либо же собрать необходимую сумму при помощи зрительских пожертвований. При этом, он назвал решение РФС «абсолютно беспредельным».

Слуцкий отказался от предложения и решил высказать все, что думает о чиновниках из федерации и их методах. Специалист считает, что в РФС чуть ли не обкрадывают Слуцкого, который активно вкладывает деньги в развитие детских академий. По его мнению, ассоциация ни разу не помогла ему в развитии проекта школы в Волгограде, и на этот раз даже помешала.

- Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше досталось. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде. Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют действующего тренера, когда у тебя контракт с какой-то командой Премьер-лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги: от футбола, - сказал Слуцкий.

РИА Новости

После монолога Леонид Викторович решил не развивать эту тему. После выхода шоу слова специалиста вызвали бурное обсуждение в кругах российского футбола. Одним из тех, кто обрушился с критикой на слова Слуцкого, стал журналист Севастиан Терлецкий. Он обвинил тренера в регулярном «недоговаривании» и сокрытии фактов.

- Мы уже привыкли, что Леонид иногда недоговаривает, поэтому его реплики нужно проверять. Например, за прошлый и этот год РФС оплатил расходы в более чем 4,5 млн рублей на переезды, проживание и питание команд из академии Слуцкого в период их участия в ЮФЛ Юг. Получается, опять не совсем правда. Или это не помощь академии? - написал Терлецкий в своем Телеграмм-канале.

Фото Михаила Шапаева / РФС

Вскоре последовала реакция со стороны РФС. В федерации не стали идти на конфронтацию и лишь кратко ответили на все обвинения в жадности, при этом подтвердив слова Терлецкого:

- За последние 2 сезона оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 5 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг, - заявили в РФС.

источник: «Советский спорт»
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