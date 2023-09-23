Роналду снял корону с Месси. Криштиану разрывает cаудовский футбол, пока Лео поломали в США

Лионель Месси даже первый тайм не доиграл в MLS в матче последнего тура его «Интер Майами» с «Торонто». Болезненные ощущения или просто недомогание - в любом случае, проблемы Лео в США начались слишком быстро. Сказка не может длиться вечно.

Американцы уничтожают Месси на потеху фанатам. Лео превратился в «золотую антилопу»

На этом фоне показательны новости о том, как идут дела у оппонента по званию лучшего игрока эпохи аргентинца Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. И как назло, для фанатов Месси, у Криша всё более чем хорошо.

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Криштиану прям раздухарился. В матче против непримиримого в местном чемпионате «Аль-Ахли» Роналду для начала открыл счёт, с выверенной передачи от Садьо Мане, а в начале второго тайма сделал дубль при помощи другого известного игрока Талиски. Радости Криша не было предела. Он даже начал раздавать воздушные поцелуи и посылать сердечки на трибуны. Оно и понятно.

За последние шесть игр на счёту звёздного португальца 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. И этому не стоит удивляться. Такое время сейчас по футбольному календарю, когда игроки обретают отменную форму и готовы покорять стадионы. Роналду до сих продолжает жить и играть по европейскому графику и времени, поэтому ближе в сентябре начал сыпать голами как из рога изобилия.

И тут вопрос: а может Лео Месси погорячился, когда переходил к Дэвиду Бекхэму в его тонущий «Интер Майами»? В Америке из Великого выжимают все соки, а в это же время Роналду носят на руках в Саудовской Аравии. Вероятно, именно сейчас мы могли бы наблюдать продолжение величайшего сражения в современной истории футбола между двумя зубрами. Но звёзды не всегда складываются так, как угодно фанатам.

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Любители футбола не видели подобного с момента сражений двух гениев в Ла Лиге (за «Барселону» и «Реал»). И уж точно, аргентинец не пропал бы в безголевой пустыне Саудовской Аравии. Судя по результативности ключевых игроков, всё у Месси могло сложиться очень даже неплохо.