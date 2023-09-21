Американцы уничтожают Месси на потеху фанатам. Лео превратился в «золотую антилопу»

Об отбытии Лионеля Месси в MLS было сказано много. Но, несмотря на все споры об одном из самых громких трансферов последних лет, никто не может отрицать одну простую истину— аргентинец вызывает неимоверный ажиотаж и в колоссальных масштабах повышает интерес к лиге.

Первые матчи Лео в составе «Интер Майами» уже привели к буму посещаемости и многомиллиардным контрактам. И как раз в американском спорте присутствует одно золотое правило: если что-то приносит деньги, то это нужно использовать по максимуму. Заложником этого правила стал аргентинец, которого вынуждают выходить на поле даже с травмами.

Жадность боссов команды может привести к отсутствию Месси в финале национального кубка.

Упал прямо на поле

Очевидно, что из всей плеяды звездных игроков в команде Бэкхема все меркнут перед мастерством и звездностью аргентинца. Что уж там говорить - только после его появления, худшая команда лиги поставила победы буквально на поток. Да и голы Месси мы наблюдали практически в каждой встрече.

Аргентинец стал центром притяжения не только для фанатов футбола, но и самые известные селебрити США. В элитарной тусовке актёров и звёзд спорта стало модным сходить на матч «Интера» и потусить перед камерами. В клубе неоднократно отмечали, насколько существенные перемены произошли после прибытия Лионеля: прирост подписчиков в социальных сетях, а также многомиллионные контракты с крупнейшими компаниями, такими как Apple и стриминговыми сервисами.

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В конъюнктуре американского спорта и бизнеса Месси — идеальная инвестиция, которую нужно непрерывно демонстрировать публике. Если игрок приносит сверхдоходы, его нужно регулярно выпускать в старт, дабы эффект присутствия аргентинца никогда не отпускал зрителей и спонсоров.

Однако, боссы клуба и лиги не учли одного — футболисты не защищены от такого форс-мажора, как травмы. И даже статус инопланетянина, врученный Месси много лет назад, не означает, что он может банально устать и потерять силы. Такой закономерный итог и произошел с 36-летним ветераном.

После плотной череды матчей из-за мышечной усталости аргентинцу все-таки позволили пропустить встречу против «Атланты». По чистой случайности, либо отсутствие Месси настолько все меняет, «Интер» впервые проиграл (2:5) и стал предметом для насмешек. Даже СММ-щики победившей команды знатно прошлись по своим соперникам в социальных сетях.

После такой болезненной «оплеухи» в клубе поняли, что такой ценный актив, как Месси, должен присутствовать всегда и везде. Но ведь не может волшебник в 36-летнем возрасте выкладываться на протяжении такой долгой серии матчей, на тот момент их было 13 подряд. Несколько лет назад мы восхищались испанцем Педри, который в сезоне-2020/2021 принял участие во всех 52 играх «Барселоны» и сборной, что в целом показывает — долго играть возможно, но ведь Лионелю не 18 лет, как было тогда атакующему полузащитнику. Но справедливости ради, замена Месси в первом тайме в последний раз случалась аж в октябре 2018 года.

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И вот, в матче с «Торонто» жадность руководства нашла свое отражение. Уже в первом тайме, на 34-й минуте Лионель положил руки на колени и перестал двигаться — выражение его лица отражало боль. В этой ситуации тренеру не осталось другого выбора, как заменить «главный объект притяжения в MLS». Параллельно Месси, по этой же причине с поля ушел Жорди Альба.

Отсутствие двух статусных игроков не помешало «Интеру» обыграть «Торонто» со счетом 4:0, однако результат встречи не стал самым громким предметом для обсуждения. Всех волновал один вопрос: А чего там с Месси? С неутешительными вестями к публике обратился главный тренер команды Херардо Мартино:

— Мы проследим за их состоянием и подумаем над этим. Конечно, они не сыграют в воскресенье (против «Орландо Сити»). У Месси это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Но из-за этих последствий мы поберегли его. Думаю, это то же самое. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Возможно, нам придется проявить большую осторожность чем ту, о которой я говорю, – сказал наставник.

Ко всему прочему, специалист отметил, что нападающий рискует пропустить финал Кубка Америки против «Хьюстона». Вот в таком трагическом стиле команда Бекхэма может лишиться одного из главных национальных трофеев и последующих потенциальных контрактов в качестве поощрения за «присутствие Месси».