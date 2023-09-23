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Роналду и Канте разрывают, Неймар снова теряет очки. Как дела у звёзд в Саудовской Аравии

У Бензема конфликт с тренером.
Роналду и Канте разрывают, Неймар снова теряет очки. Как дела у звёзд в Саудовской Аравии
23 сентября 2023 17:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Getty Images

В Саудовской Аравии завершился седьмой тур местного чемпионата. О всех самых главных событиях – в материале «Советского спорта».

Первопроходцем среди звёзд мирового уровня считается португальский нападающий Криштиану Роналду. Он в лиге уже дольше всех и лучше успел адаптироваться к специфике местного первенства. Дубль Роналду – это уже не что-то неординарное. Скорее, обыденное дело.

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Вот и в матче с «Аль-Ахли» Роналду зарядил свои батарейки и забил два мяча. Именно его голы и позволили «Аль-Насру» вырывать победу в очень напряжённой борьбе. Португалец отличился уже на четвёртой минуте, а помог ему звезда-сенегалец Садио Мане. На 17-й минуте преимущество удвоил бразилец Андерсон Талиска (он, кстати, пришёл в команду даже раньше Роналду). Своим голом ответил бывший футболист «Барселоны» Франк Кессье. Затем Талиска и сам забил, и пас на Роналду под гол отдал. У «Аль-Ахли» из звёзд ещё отметим гол Рияда Мареза с пенальти. Самый яркий матч тура завершился со счётом 4:3.

Getty Images

А вот бразилец Неймар вновь потерял очки. Сначала его клуб не смог обыграть «Навбахор» из Узбекистана в местной Лиге чемпионов, а теперь «Аль-Хиляль» оступился на аутсайдере чемпионата Саудовской Аравии «Дамаке». Вновь 1:1. И на звание главной звезды скорее можно номинировать экс-зенитовца Малкома. У него в семи матчах шесть голов и две результативных передачи. Вот, что делает с людьми РПЛ!

Getty Images

Ведёт к золоту «Аль-Иттихад» француз Н’Голо Канте. Он отличился победным забитым мячом в матче с «Аль-Фатом». Его команда переиграла соперника со счётом 2:1. В первом же голе француз выступил в качестве ассистента. А вот его соотечественник Карим Бензема уже не появляется в составе во второй раз кряду. Местные СМИ сообщают, что у него конфликт с главным тренером Эшпириту Санту.

Getty Images

Ещё один яркий матч провели Джорджиньо Вейналдум и Мусса Дембеле. Оба футболиста «Аль-Иттифака» оформили по дублю в игре с «Аль-Таи». А помогал им передачами бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. У гостей ярким хет-триком отличился Бернард Менса.

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Также отметим разгромную победу «Аль-Шабаба» над «Аль-Хазмом». В этой игре успели покуражиться Янник Карраско и Эвер Банега. У аргентинца дубль и одна голевая. Карраско же набрал «1+1». Итоговый счёт – 4:1.

По итогам семи туров лидирует в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», за которые играют Канте и Бензема. У команды 18 очков. А вот потерял первую строчку коллектив Неймара и Малкома «Аль-Хиляль». У них на один балл меньше. «Аль-Наср» Роналду пока лишь пятый. Но у клуба уже семь побед кряду. Дела явно налаживаются.

источник: «Советский спорт»
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