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Бывший игрок «Зенита» объяснил, почему футболисты едут в Саудовскую Аравию

В прошедшее межсезонье многие звезды мирового футбола отправились в арабское государство.
22 сентября 2023 22:25
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Атлетико» и экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель рассказал, что заставляет футболистов переезжать в Саудовскую Аравию.

«У каждого из нас свой путь. Я не говорю, что уезжать в Саудовскую Аравию плохо, я сам ездил в Китай, когда мне было 27. Для меня это был жизненный опыт. Очевидно, что мы едем туда ради денег, нам не нужно говорить о спортивном проекте. Это правда, Карраско сделал это, и меня это устраивает», — приводит слова бельгийского футболиста SPORTface.

Витсель выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет (2012-2017). Позже он перешёл в китайский «Тяньцзинь», а в 2018 году вернулся в европейский футбол, подписав контракт с дортмундской «Боруссией». С прошлого года хавбек играет в составе «Атлетико».

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