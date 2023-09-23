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За себя и за того парня. Вышедший на замену Максименко отстоял победу «Спартака»

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля обыграла «Динамо».
За себя и за того парня. Вышедший на замену Максименко отстоял победу «Спартака»
23 сентября 2023 21:16
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Первая в сезоне встреча «Спартака» и «Динамо» повергла болельщиков бело-голубых в шок и недоумение. За неполные полчаса в ворота Игоря Лещука влетели четыре безответных мяча. После этого игру, по большому счёту, можно было заканчивать. А точный удар вышедшего на замену Муми Нгамалё даже самые преданные поклонники «Динамо» вряд ли могли назвать голом престижа.

Тотальное уничтожение. «Спартак» разгромил «Динамо» и в третий раз за месяц забил четыре

После этого команда Гильермо Абаскаля продолжила победную кубковую поступь. И уже по итогам четырёх туров обеспечила себе не только продолжение борьбы в рамках Пути РПЛ, но и первое место в группе. Турнирная же судьба их принципиальных оппонентов пока находится в тумане.

Но перед матчем в чемпионате всё это не имело ровным счётом никакого значения. Тем более что в Российской премьер-лиге дела красно-белых не так хороши, как в Кубке. И Гильермо Абаскаль уже не в первый раз в этом сезоне решился на эксперименты в составе.

Автор номинально победного гола в кубковой встрече в Нижнем Новгороде Леон Классен остался вне заявки. Но главной неожиданностью стало отсутствие на поле с первых минут Георгия Джикии. Человек, без которого ещё совсем недавно было невозможно представить оборонительные порядки «Спартака», всё чаще начинает игры в запасе. Что вполне можно назвать тревожным симптомом для него.

Матч с «Динамо» «Спартак» начал так, как будто Абаскаль изобрёл машину времени и вернул команду на поле в Тушино в день кубковой игры. Хозяева поля с первых же минут насели на ворота Антона Шунина. Тем удивительнее тот факт, что гол в ворота бело-голубых родился от самых подступов к штрафной Александра Селихова. Спартаковцы перехватили мяч и разогнали атаку, результатом которой стал шикарный заброс Александра Соболева на Тео Бонгонда, которому оставалось только пробить мимо голкипера.

РИА Новости

Хозяева поля повели в счёте, но чувствовать себя спокойно не могли. Несколько раз Селихов едва не ошибся не в самых сложных ситуациях. Причины этого выяснились чуть позже. А когда по воротам «Спартака» бил Луис Чавес, не выручил бы и голкипер. Но на помощь вратарю красно-белых пришла крестовина.

Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе хозяев поля. А когда соперники вернулись из раздевалок, болельщиков «Спартака» ожидал не самый приятный сюрприз. Селихов не смог продолжить игру, почувствовав физический дискомфорт, и уступил место в воротах Александру Максименко.

Автор фото: Андрей Аносов / Совспорт

При этом динамовцы долго не могли проверить в деле вышедшего на поле голкипера соперников. А два удара по воротам, которые бело-голубые нанесли в одной атаке, только помогли Максименко до конца размяться и почувствовать мяч.

Команда Гильермо Абаскаля явно перешла на игру вторым номером. Но в одном из эпизодов лишь самоотверженные действия Николаса Маричала спасли «Динамо» от чистого выхода один на один в исполнении Квинси Промеса. Стало понятно, что в таком ключе соперникам и предстоит действовать либо до финального свистка, либо до гола в любые ворота.

РИА Новости

И тут пришёл черёд Максименко проявить себя в деле. Номинально резервный голкипер «Спартака» в этом матче несколько раз спас красно-белых от пропущенного мяча. Динамовцы не теряли надежд на спасение и продолжили давить. А команда Гильермо Абаскаля в каждом удобном случае пыталась взять спасительную паузу и хоть немного снизить темп игры. Всё в этом матче мог дважды заканчивать Промес. Лидер атак хозяев сначала убежал на «свидание» с Шуниным почти со своей половины поля и не забил, а в следующей контратаке не попал в полупустой створ. К счастью для Квинси, его команда смогла выстоять. 1:0 - «Спартак» с учётом Кубка не пропускает третий матч подряд. И временно поднимается на четвёртую строчку в таблице.

источник: «Советский спорт»
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