Сон спасал, а Ромеро топил. Автогол и игра рукой помешали «Тоттенхэму» обыграть «Арсенал»

Дерби Северного Лондона, пожалуй, можно смело называть самым принципиальным на Туманном Альбионе. Клубы и фанаты откровенно недолюбливают друг друга, поэтому каждый очный матч становится полем битвы не просто за три очка, а за возможность ещё долгое время подшучивать над оппонентом.

После продажи Гарри Кейна могло показаться, что «Тоттенхэм» не ждёт ничего хорошо, но команда оставляет очень приятное впечатление на старте сезона. Не случайно команда имеет одинаковое количество очков с «Арсеналом», который не только не стал слабее, а как раз потратил очень большие деньги в межсезонье на новичков. К тому же наставник «шпор» Ангелос Постекоглу в первый же месяц работы в Англии получил награду лучшему наставнику августа.

Игра началась очень бодро, но первое взятие ворот всё-таки было отменено, так как Сон Хын Мин оказался в явном офсайде. Затем инициатива перешла к «Арсеналу», который создал парочку опасных моментов, но на табло оставались нули. Это было до тех пор, пока в середине тайма Букайо Сака не ворвался в штрафную, а Кристиан Ромеро, пытаясь вынести мяч, срезал его в ворота. Через несколько минут Габриэл Жезус мог удваивать преимущество в счёте, но пробил чуть выше ворот. Примерно за десять минут до перерыва была показана красноречивая статистика: «канониры» в чужой штрафной совершили под два десятка касаний мяча, а соперник – только три.

Getty Images

Но именно с этого момента «Тоттенхэм» воспрял: сперва после быстрой атаки Бреннан Джонсон бил, как казалось, в пустые ворота, но уже почти отыгранный Давид Райя каким-то чудом успел переместиться и в прыжке потащил удар. Однако через несколько минут уже он сам несколько неудачно откинул мяч, который летел ему за шиворот, из-за чего у Джонсона был новый момент для взятия ворот, который тот упустил. Но атака «шпор» накатила второй волной: Сон оказался первым на мяче после паса в недодачу от Джеймса Мэддисона, хотя был окружён сразу тремя «канонирами». Как итог – 1:1.

Getty Images

После перерыва «Арсенал» довольно быстро снова вышел вперёд. Угловой привёл к тому, что Бен Уайт буквально с нескольких метров был готов расстреливать ворота, но на пути мяча снова встал Ромеро. На этот раз его рука. Сначала судьи на ВАР долго смотрели повтор, потом позвали основного к экрану и в итоге приняли справедливое решение – пенальти. Сака пробил по центру, а Гульельмо Викарио завалился набок.

Getty Images

Однако «Тоттенхэму» хватило всего минуты, чтобы отыграться. Вроде бы техничный Жоржиньо завозился с мячом, Мэддисон его перехватил, а затем вывел на ударную позицию Сона, который просто покатил мяч мимо вратаря. После этого игра несколько успокоилась, но Эдди Нкетиа очень грубо влетел в Викарио. Нападающий отделался только жёлтой карточкой, но такой хамский подкат против вратаря вполне мог закончиться удалением. В конце встречи «Арсенал» пытался вырвать три очка, но последний опасный момент создал «Тоттенхэм» при помощи вышедшего на замену Ришарлисона.

В оставшееся время команды обменивались выпадами, но до по-настоящему голевых моментов дело не доходило. А сделать такими не самые явные моменты футболисты не смогли. Любопытно, что ничейных исходов в этом противостоянии не было давно: семь матчей подряд кто-то обязательно оказывался победителем. Четыре из пяти последних раз это был «Арсенал». Получается, что для «Тоттенхэма» исход вполне неплохой. Хотя ему, конечно, очень обидно было пропускать такие дурацкие голы.

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Сон Хын Мином

«Арсенал» разгромил ПСВ в Лиге чемпионов