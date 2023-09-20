«Арсенал» разгромил «ПСВ» в Лиге чемпионов

В Лондоне (Англия) завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались местный «Арсенал» и нидерландский «ПСВ».

Встреча завершилась разгромной победой «канониров» со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте встречи - отличился Букайо Сака. На 20-й минуте усилиями Леонарда Троссарда лондонцы удвоили преимущество в счёте, а до перерыва в ворота «ПСВ» влтеле ещё один мяч - гол на свой счёт записал Габриэл Жезус.

Точку в матче на 70-й минуте поставил Мартин Эдегор - 4:0.

«Арсенал» в следующем туре встретится с «Лансом» на выезде, «ПСВ» сыграет дома с испанской «Севильей».