ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Арсенал» разгромил «ПСВ» в Лиге чемпионов

Встреча прошла в Лондоне.
20 сентября 2023 23:55
автор: Александр Кожевников

В Лондоне (Англия) завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались местный «Арсенал» и нидерландский «ПСВ».

Встреча завершилась разгромной победой «канониров» со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте встречи - отличился Букайо Сака. На 20-й минуте усилиями Леонарда Троссарда лондонцы удвоили преимущество в счёте, а до перерыва в ворота «ПСВ» влтеле ещё один мяч - гол на свой счёт записал Габриэл Жезус.

Точку в матче на 70-й минуте поставил Мартин Эдегор - 4:0.

«Арсенал» в следующем туре встретится с «Лансом» на выезде, «ПСВ» сыграет дома с испанской «Севильей».

источник: «Советский спорт»
«Наполи» с Кварацхелией обыграл «Брагу» в матче первого тура Лиги чемпионов
«Наполи» с Кварацхелией обыграл «Брагу» в матче первого тура Лиги чемпионов
Чемпион Италии успешно стартовал в ЛЧ.
21.09.2023 00:00
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Матч состоялся в Португалии.
20.09.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов
Мюнхенцы подарили своим болельщикам валидольную концовку.
20.09.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Севилья» и «Ланс» не выявили победителя в матче группового этапа Лиги чемпионов
Команды поделили очки в Испании.
20.09.2023 23:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Полузащитник «Штурма» Серрано пропустит матч Лиги Европы из-за проглоченной пчелы
Футболист не поможет команде в игре со «Спортингом».
20.09.2023 23:26
Футбол
автор: Денис Владимиров
Карпин сообщил, что с потерявшим сознание в матче с «Рубином» Мелёхиным все нормально
Футболист получил удар по голове.
20.09.2023 22:50
Футбол
автор: Денис Владимиров
Мурад Мусаев: в 2019 году для «Краснодара» был доступен Люк де Йонг, он готов был ехать в Россию
В российском клубе не решились приобрести экс-игрока «Барселоны».
20.09.2023 22:39
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.