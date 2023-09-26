«Балтийский» Латышонок и лютый «Локо». Сборная 9-го тура РПЛ

9-й тур РПЛ порадовал болельщиков лихо закрученными интригами и неожиданными результатами. Тем интереснее было узнать, какой же должна быть сборная очередного уик-энда российского первенства, а она, надо сказать, существенно изменилась по сравнению с прошлым списком. Редакция «Советского Спорта» и компания компания «Рустат» подготовили отчёт на основе схемы расстановки 4-2-3-1.

Инфографика «Совспорта»

Вратарь – Евгений Латышонок, «Балтика»

В команде Сергея Игнашевича голкипер Латышонок — бесспорный №1. Ни разу за все 9 туров главный тренер калининградской команды не позволил усомниться в своём вратаре. Евгений отплачивает тренеру надёжной игрой, не допуская откровенных ляпов в игре, а пропущенные мячи, в основном, недоработка обороны «Балтики». Но в 9-м туре самая западная команда российского первенства сыграла выше всяких похвал с набравшим серьёзные обороты «Ахматом». Победа в матче с грозненацами - достижение для любого клуба РПЛ, а виктория с сухим счётом - двойное достижение. У Латышонка идеальные показатели по итогам матча - 4 из 4 отражённых удара в створ, 88% точных передач, да и по остальным показателям вратарь «Балтики» близок к максимуму.

Левый защитник – Дуглас Сантос, «Зенит»

Несмотря на неожиданное домашнее поражение чемпиона России от столичного «Локомотива» фланг, на котором солирует бразилец Дуглас Сантос остаётся неприступным. Как и в прошлом туре, Сантосу нет никакой альтернативы не только в «Зените» на позиции левого защитника, но и во всём РПЛ. Процент точных передач вперёд под 90, близкое к идеальное умение технично обвести соперника - 6 из 5 обводок (83%), больше половины выигранных единоборств - явный признак мастера.

Правый защитник — Сергей Волков, «Краснодар»

Настоящее откровение этого тура - игра Волкова в матче с «Уралом». Мало того, что номинальный игрок обороны полностью справился со своими прямыми обязанностями на поле (100% выигранных вверху единоборств, 86% точных передач, выигранных 4 из 4 подборов на чужой половине поля), так Сергея ещё можно считать одним из главных творцов второго мяча, забитого Ленини. Именно Волков прорвался по своему флангу и сделал голевую передачу, тем самым похоронив надежды «Урала» на возможность уйти от поражения в матче с «Краснодаром».

Центральный защитник — Лукас Фассон, «Локомотив»

Когда твоя команда играет с «Зенитом», да ещё и на его прекрасном стадионе, то ждать каких-то лестных отзывов об игре центральных защитников приходится далеко не всегда. Однако, «Локомотиву» удалось переломить неприятно складывающийся для матч, а Лукас Фассон выполнил в своей зоне максимальный объём полезной работы - выиграл 80% единоборств, с особой точностью выполнял передачи партнёрам по команде (89%), а также выиграл в 9-ти из 12 случаях верховой борьбы за мяч в собственной штрафной.

Центральный защитник — Хуниор Алонсо, «Краснодар»

Источник фото: РИА Новости

Когда-то твоя команда играет на «ноль» - эту игру смело можно занести в актив не только вратарю, но и всей защитной линии. Парагвайский центральный защитник Алонсо провёл образцово-показательный матч - 90% точных передач, 86% выигранных единоборств, 100% успеха в борьбе на втором этаже. Какие ещё могут быть вопросы? Хуниор показал базу для игры на своей позиции.

Опорный полузащитник — Сергей Бабкин, «Крылья Советов»

Игроки самарского клуба давно заслужили право оказываться в символической сборной каждый тур, особенно, учитывая неожиданное лидерство подопечных Игоря Осинькина в РПЛ. Опорник Сергей Бабкин выдал прекрасный перфоманс в матче с «Сочи». Мало того, что хорошо подчищал за своими партнёрами по команде, так ещё и сам успевал делать полезные вещи в атаке. Именно Бабкин выдал пас на ход Амару Рахмановичу, который положил второй мяч в этой игре. Удачные обводки - 100%, точные передачи - 93% - неудивительно появление Сергея в сборной тура.

Опорный полузащитник — Артём Карпукас, «Локомотив»

В том, что у «Зенита» мало что получалось в игре с «Локомотивом» есть и заслуга опорника «железнодорожников» Артёма Карпускаса. Полузащитник сборной России не дал развернуться на поле атакующей паутине подопечных Сергея Семака. По точным передачам Артём сыграл даже лучше Бабкина - 94%, в верховых дуэлях также был идеален - 2 из 2, 3 из 5 (60%) отборов в обороне.

Левый полузащитник — Наир Тикнизян, «Локомотив»

Источник фото: РИА Новости

Один из главных виновников грусти «Зенита» - Наир Тикнизян. Мало того, что весь матч Наир напрягал оборону чемпиона, так он ещё и забил победный мяч. Удачно замкнул в штрафной прострел Максима Глушенкова, чем принёс сенсационную победу в гостях «Локомотиву». Да и в остальных компонентах игры Тикнизян был силён - 86% точных передач, 100% точных передач в чужую штрафную.

Правый полузащитник — Тео Бонгонда, «Спартак»

Конголезский джокер красно-белых Тео Бонгонда и был тем самым человеком, который в начале дерби с «Динамо» забил победный гол «Спартака». Замолчавшая на время пушка Тео, дала о себе знать в самый подходящий момент. Разрезающая передача на ход от Александра Соболева и отменное завершение атаки без ненужного сближения с Антоном Шуниным. Зашкаливающая 100%-ая точность передач в чужую штрафную, 3 из 5 удачных обводок в матче, общий процент точных передач - 84%, в совокупности с голом - крайне полезная игра.

Центральный атакующий полузащитник — Максим Глушенков, «Локомотив»

Если бы не близкая к идеалу игра Глушенкова в матче с «Зенитом» - не видать «Локомотиву» победы над одним из лидеров РПЛ. Имено Максим бил, грущил и нагнетал атмосферу в штрафной клуба из Санкт-Петербурга, именно он обыгрался с Наиром Тикнизяном, когда забивал ответный мяч в игре и возвращал свой клуб в игру. Он же сотворил и второй мяч, обокрав игрока сине-бело-голубых на линии штрафной. Глушенков по праву герой 9-го тура. 93% точных передач, 100% точных передач в штрафную соперника, 100% удачных отборов и верховых единоборств.

Нападающий — Егор Голенков, «Ростов»

Откровение тура - игра Егора Голенкова за «Ростов» в матче с ЦСКА. Егор сделал всё, и даже чуточку больше для победы своего клуба над армейцами, но ростовчане не удержали в итоге победный счёт. Именно Голенков на 12 минуте открыл счёт в матче, воспользовавшись неразберихой в штрафной столичного клуба, он же в начале второго тайма, выйдя оказавшись с глазу на глаз с Акинфеевым не оставил шансов лучшему вратарю России, сделав счёт 3:1. Также на счету Егора 88% точных передач, 100% удачных обводок, 2 из 3 точных ударов в створ соперника.