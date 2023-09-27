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Британский шантаж. Сборная Англии ответила УЕФА на допуск сборной России на международные турниры

Не все поддерживают допуск юношей до международных соревнований.
Британский шантаж. Сборная Англии ответила УЕФА на допуск сборной России на международные турниры
27 сентября 2023 10:01
автор: Сергей Чиков
автор фото: Футбольная ассоциация Англии

Месяцы активных переговоров и взаимодействий российских чиновников из РФС с международными организациями привели наш футбол к первым позитивным переменам. После долгих скитаний между Азией и Европой был окончательно выбран курс дальнейшего развития: томительное ожидание восстановления в привычной нам УЕФА. И в отличии от других видов спорта, где международные федерации более категорично настроены по отношению к нашему участию, Чеферин и компания, как ни странно, сделали первые встречные шаги.

Getty Images

Футбол по праву считается самым глобализованным спортом, а УЕФА и ФИФА - главные его распространители. Суть этих слов заключается в том, что на их плечи возлагается не только организация и проведение международных турниров, а также развитие и популяризация данного вида спорта - финансовая, медийная и т.п.

На данный момент существует огромное количество программ поддержки футбола всех возможных уровней и категорий. Чего уж там, один из главных лозунгов ФИФА - «Football Unites the World» (Футбол объединяет мир). И при всем шквале «хэйта» в сторону ассоциации за странные решения, тамошних чиновников нельзя упрекнуть в том, что они не стремятся регулярно напоминать нам о том, что футбол - уютный уголок для всех, вне зависимости от ситуации в мире.

Getty Images

Несмотря на порицание, в федерациях не стали поддаваться на привычные для нынешнего спорта заявления от национальных ассоциаций с просьбой отстранить и больше не вспоминать про Россию, а решили пойти по более разумному пути - компромиссному. Разумеется, стоит принимать во внимание насущную геополитическую ситуацию, отягощающую процесс восстановления сборной, но даже при сложившихся реалиях главенствующие федерации пытаются устроить «футбольный праздник для всех».

Чиновники из ФИФА и УЕФА не прекратили поддержку футбольных мероприятий в России: наперекор всем возгласам приезжали к нам, а пиком нынешних взаимоотношений стало восстановление юношеских сборных России, что само по себе является довольно ярким прецедентом. Без флага, гимна, и права выступать на своей территории, однако главное слово здесь «выступать».

Михаил Шапаев / РФС

Российские футболисты возвращаются на международную арену. УЕФА сделал шаг навстречу

Но не все оказались сторонниками данного решения. Не успели в УЕФА сообщить о том, что «детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых», как определенные национальные ассоциации выразили свое несогласие с подобным утверждением.

Настойчивее всех оказались на родине футбола, Англии. Родоначальники то ли в силу искренней убежденности, то ли исключительности, выступили с заявлением, в котором выразили свое нежелание соревноваться с детьми из России:

«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Футбольная ассоциация Англии

Стоит предположить, что слова англичан породят бурю аналогичных заявлений. И теперь нам предстоит узнать: готовы ли чиновники из главных ассоциаций придерживаться своих убеждений «о футболе для всех» и идти с ними до конца, даже если против них выступают создатели данного вида спорта?

источник: «Советский спорт»
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