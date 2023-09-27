Британский шантаж. Сборная Англии ответила УЕФА на допуск сборной России на международные турниры

Месяцы активных переговоров и взаимодействий российских чиновников из РФС с международными организациями привели наш футбол к первым позитивным переменам. После долгих скитаний между Азией и Европой был окончательно выбран курс дальнейшего развития: томительное ожидание восстановления в привычной нам УЕФА. И в отличии от других видов спорта, где международные федерации более категорично настроены по отношению к нашему участию, Чеферин и компания, как ни странно, сделали первые встречные шаги.

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Футбол по праву считается самым глобализованным спортом, а УЕФА и ФИФА - главные его распространители. Суть этих слов заключается в том, что на их плечи возлагается не только организация и проведение международных турниров, а также развитие и популяризация данного вида спорта - финансовая, медийная и т.п.

На данный момент существует огромное количество программ поддержки футбола всех возможных уровней и категорий. Чего уж там, один из главных лозунгов ФИФА - «Football Unites the World» (Футбол объединяет мир). И при всем шквале «хэйта» в сторону ассоциации за странные решения, тамошних чиновников нельзя упрекнуть в том, что они не стремятся регулярно напоминать нам о том, что футбол - уютный уголок для всех, вне зависимости от ситуации в мире.

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Несмотря на порицание, в федерациях не стали поддаваться на привычные для нынешнего спорта заявления от национальных ассоциаций с просьбой отстранить и больше не вспоминать про Россию, а решили пойти по более разумному пути - компромиссному. Разумеется, стоит принимать во внимание насущную геополитическую ситуацию, отягощающую процесс восстановления сборной, но даже при сложившихся реалиях главенствующие федерации пытаются устроить «футбольный праздник для всех».

Чиновники из ФИФА и УЕФА не прекратили поддержку футбольных мероприятий в России: наперекор всем возгласам приезжали к нам, а пиком нынешних взаимоотношений стало восстановление юношеских сборных России, что само по себе является довольно ярким прецедентом. Без флага, гимна, и права выступать на своей территории, однако главное слово здесь «выступать».

Михаил Шапаев / РФС

Российские футболисты возвращаются на международную арену. УЕФА сделал шаг навстречу

Но не все оказались сторонниками данного решения. Не успели в УЕФА сообщить о том, что «детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых», как определенные национальные ассоциации выразили свое несогласие с подобным утверждением.

Настойчивее всех оказались на родине футбола, Англии. Родоначальники то ли в силу искренней убежденности, то ли исключительности, выступили с заявлением, в котором выразили свое нежелание соревноваться с детьми из России:

«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Футбольная ассоциация Англии

Стоит предположить, что слова англичан породят бурю аналогичных заявлений. И теперь нам предстоит узнать: готовы ли чиновники из главных ассоциаций придерживаться своих убеждений «о футболе для всех» и идти с ними до конца, даже если против них выступают создатели данного вида спорта?