Российские футболисты возвращаются на международную арену. УЕФА сделал шаг навстречу

Радостная для российских любителей футбола новость пришла из Швейцарии, где располагается штаб-квартира УЕФА. Ещё совсем недавно казалось, что возвращения наших команд на международную арену придётся ждать очень и очень долго. Но неожиданно европейские футбольные власти решили изменить свою позицию, пусть пока и частично.

Исполком УЕФА постановил, что юношеские сборные возрастом до 17 лет должны быть допущены к турнирам под эгидой организации уже по ходу нынешнего сезона. При этом не мог не возникнуть вопрос о включении наших команд в состав участников соревнований, которые уже начались или где уже была проведена процедура жеребьёвки.

Автор фото: Александр Любарский / РФС

Но исполком нашёл ответ и на этот вопрос, обратившись к администрации УЕФА с просьбой найти техническую возможность допустить российские юношеские сборные к уже идущим турнирам. И судя по последовавшему за этим заявлению главы организации Александера Чеферина, положительное для нас решение было принято.

Да, наши молодые футболисты будут играть без флага и гимна, а номинально домашние матчи им предстоит проводить на нейтральном поле. Но изменившаяся риторика руководства европейского футбола и первый шаг навстречу с их стороны — это уже маленькая победа.

Автор фото: Александр Любарский / РФС

Пока речь идёт только о несовершеннолетних спортсменах. Но вектор отношения к представителям нашей страны постепенно меняет направление. Руководители УЕФА, долгое время занимавшие непримиримую позицию в отношении российских команд, похоже, сами устали от этой абсурдной ситуации.

Как будет развиваться ситуация дальше, станет понятно только по прошествии какого-то времени. Но, как гласит известная поговорка, лиха беда начало. Это решение со стороны УЕФА может запустить механизм постепенного возвращения российских команд не только в футболе, но и в других командных видах спорта.

Автор фото: Александр Любарский / РФС

Пока международные федерации оглядывались друг на друга, им было проще держаться принятой единожды позиции. Но когда о необходимости перемен заговорили представители самого массового командного вида спорта на планете, их коллегам из других дисциплин придётся серьёзно задуматься. Да и сами европейские футбольные власти с определённой вероятностью могут продолжить заданную ими тенденцию.

>>Кто достал больше – США или Украина? Сборную России хотят видеть в УЕФА

Так что прошедшее заседание исполкома УЕФА даёт пусть пока робкую, но всё же надежду на то, что лёд в вопросе снятия международной изоляции с наших спортсменов наконец-то тронулся До этого момента международные чиновники не решались дать зелёный свет представителям России в любых дисциплинах, в которых требуется совместное участие двух или более человек от одной страны — в частности, в двойках и четвёрках в гребле. Признание же того, что российские спортсмены могут выступать командой — важнейший этап на пути возвращения на международную арену и в других игровых видах спорта. Остаётся следить за развитием событий и надеяться на лучшее — первый серьёзный повод для оптимизма у российских болельщиков уже есть.