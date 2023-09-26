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Российские футболисты возвращаются на международную арену. УЕФА сделал шаг навстречу

Решением исполкома организации до соревнований допущены сборные не старше 17 лет.
Российские футболисты возвращаются на международную арену. УЕФА сделал шаг навстречу
26 сентября 2023 18:43
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Александр Любарский / РФС

Радостная для российских любителей футбола новость пришла из Швейцарии, где располагается штаб-квартира УЕФА. Ещё совсем недавно казалось, что возвращения наших команд на международную арену придётся ждать очень и очень долго. Но неожиданно европейские футбольные власти решили изменить свою позицию, пусть пока и частично.

Исполком УЕФА постановил, что юношеские сборные возрастом до 17 лет должны быть допущены к турнирам под эгидой организации уже по ходу нынешнего сезона. При этом не мог не возникнуть вопрос о включении наших команд в состав участников соревнований, которые уже начались или где уже была проведена процедура жеребьёвки.

Автор фото: Александр Любарский / РФС

Но исполком нашёл ответ и на этот вопрос, обратившись к администрации УЕФА с просьбой найти техническую возможность допустить российские юношеские сборные к уже идущим турнирам. И судя по последовавшему за этим заявлению главы организации Александера Чеферина, положительное для нас решение было принято.

Да, наши молодые футболисты будут играть без флага и гимна, а номинально домашние матчи им предстоит проводить на нейтральном поле. Но изменившаяся риторика руководства европейского футбола и первый шаг навстречу с их стороны — это уже маленькая победа.

Автор фото: Александр Любарский / РФС

Пока речь идёт только о несовершеннолетних спортсменах. Но вектор отношения к представителям нашей страны постепенно меняет направление. Руководители УЕФА, долгое время занимавшие непримиримую позицию в отношении российских команд, похоже, сами устали от этой абсурдной ситуации.

Как будет развиваться ситуация дальше, станет понятно только по прошествии какого-то времени. Но, как гласит известная поговорка, лиха беда начало. Это решение со стороны УЕФА может запустить механизм постепенного возвращения российских команд не только в футболе, но и в других командных видах спорта.

Автор фото: Александр Любарский / РФС

Пока международные федерации оглядывались друг на друга, им было проще держаться принятой единожды позиции. Но когда о необходимости перемен заговорили представители самого массового командного вида спорта на планете, их коллегам из других дисциплин придётся серьёзно задуматься. Да и сами европейские футбольные власти с определённой вероятностью могут продолжить заданную ими тенденцию.

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Так что прошедшее заседание исполкома УЕФА даёт пусть пока робкую, но всё же надежду на то, что лёд в вопросе снятия международной изоляции с наших спортсменов наконец-то тронулся До этого момента международные чиновники не решались дать зелёный свет представителям России в любых дисциплинах, в которых требуется совместное участие двух или более человек от одной страны — в частности, в двойках и четвёрках в гребле. Признание же того, что российские спортсмены могут выступать командой — важнейший этап на пути возвращения на международную арену и в других игровых видах спорта. Остаётся следить за развитием событий и надеяться на лучшее — первый серьёзный повод для оптимизма у российских болельщиков уже есть.

источник: «Советский спорт»
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