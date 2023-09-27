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«В еврокубки нас пока не вернут». Вячеслав Колосков — о снятии отстранения с российских футболистов

Экс-президент РФС высказал мнение о резонансном решении УЕФА.
«В еврокубки нас пока не вернут». Вячеслав Колосков — о снятии отстранения с российских футболистов
27 сентября 2023 18:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

В свете прорывного решения УЕФА относительно того, что юношеские сборные возрастом до 17 лет (мужские и женские) должны быть допущены до международных турниров под эгидой организации, своими мнением для «Советского Спорта» поделился экс-президент РФС, бывший вице-президент ФИФА, входивший в состав исполкомов ФИФА и УЕФА Вячеслав Иванович Колосков.

— Вячеслав Иванович, как вы относитесь к допуску УЕФА сборных женских и мужских команд U17 к международным турнирам?
 Отношусь с большой радостью по двум причинам. Во-первых, и это, пожалуй, главное то что УЕФА решился на беспрецедентный шаг в нынешней ситуации. Несмотря на ими же наложенные санкции относительно участия наших сборных команд и клубов, тем не менее, УЕФА сделал исключение для наших молодых футболистов. Поэтому считаю, что это очень большое, серьёзное и позитивное событие в европейском футболе. И для нашего болельщика, для наших молодых футболистов, тренеров, да и для РФС - значительный успех в проводимой трудной работе. Во-вторых, мальчишки и девчонки получат международную практику. Это тоже имеет большое значение с точки зрения мотивации и перспектив роста.

Можно ли ожидать скорое возвращение остальных сборных и клубов в еврокубки и на международные турниры?
 Нет-нет, такого не будет. Тут надо реально смотреть на вещи. Александр Чеферин (президент УЕФА. Прим. «Совспорта») относительно недавно заявил, а на исполкоме УЕФА это уже подтвердили, что до окончания СВО никаких новых решений не будет.

Источник фото: РИА Новости

Нейтралитет без флага, гимна и игры на нейтральном поле - стоит ли соглашаться или позиция РФС должна быть твёрдой и решительной?
 Это должно быть решение федерации, это точно не моё решение. Я не хочу высказывать никаких мнений. Это не та тема, где можно разбрасываться личной точкой зрения. Но точно могу сказать, что точно на таких же условиях наши спортсмены выступали на предыдущих Олимпийских играх - нейтральный статус, без флага и гимна, и выступали хорошо, завоёвывали золото, но повторю ещё раз, этот вопрос пусть решает РФС.

Как вы думаете, вопрос о переходе российских команд в Азию закрыт?
Для меня этот вопрос закрыт. А как будет решать начальство РФС непонятно.

Источник фото: РИА Новости

Вы, наверное, слышали уже, что представители что английской, что шведской сборной заявили, что они с российскими командами принимать участие в одних турнирах не собираются. Не получится ли ситуация, аналогичная той, которая сложилась перед стыковыми матчами за выход на чемпионат мира в Катар (от игр со сборной России отказались команды Швеции и Польши), где вместо технических поражений этим сборным, дисквалифицировали нас.
Сложилась какая-то двусмысленность решения исполкома УЕФА о допуске наших команд. Одно дело - принять решение, другое - реализация этого решения на практике. Я себе не могу представить этого механизма. Даже если мы сейчас попадём в одну группу с Англией или Швецией, а они в итоге откажутся от игр, они их будут наказывать? На этот счёт фантазировать очень сложно. Я скажу так - раз УЕФА принял такое решение, а, кстати говоря, в исполкоме УЕФА есть представители и Англии, и Швеции, и Украины, а решение было принято всеми. Поэтому представители европейской ассоциации должны принять какое-то решение. Я не понимаю механизм, как это всё реализуют на практике.

Российские футболисты возвращаются на международную арену. УЕФА сделал шаг навстречу

источник: «Советский спорт»
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