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«Выпивал каждый день». Алкоголизм довёл главного таланта украинского футбола до реанимации

Одна из главных надежд стран постсоветского пространства испытывает серьёзные проблемы со здоровьем.
«Выпивал каждый день». Алкоголизм довёл главного таланта украинского футбола до реанимации
28 сентября 2023 14:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: соцсети Артёма Милевского

Артём Милевский бесспорно является очень известной личностью в истории постсоветского футбола, но по большей части популярность украинца все сопровождалась характеристикой «главный нереализованный талант футбола СНГ». И дело вовсе не в том, что он оказался не таким уж перспективным. Игрок сам разрушил свою карьеру, так как по сей день не смог справиться с резко свалившимися деньгами, которые он тратил на роскошную жизнь и выпивку.

Помните того самого Артёма, забивавшего 4 мяча в двух матчах против «Спартака» за киевское «Динамо» в сезоне-2008/2009 и творившего настоящую магию на поле - всё это был тот самый Милевский на пике формы. Однако, в один момент аванс в виде высокой зарплаты заставил украинца задвинуть футбол на второй план. Вместо того, чтобы стать лидером в своей стране, игрок все чаще стал попадать в светские хроники СМИ: алкоголизм, загулы стали обыденностью в жизни белорусско-украинского нападающего.

Алиев рассказал о состоянии здоровья бывшего форварда киевского «Динамо» Милевского

Но и при всем своем характере футболисту удалось поиграть в футбол до 2021 года. Милевский сменил огромное количество команд из средних европейских чемпионатов: поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, и даже заскочил в Россию. Он провел 17 матчей в сезоне-2016/2017 за «Тосно»

Источник фото: РИА Новости

Последней командой Милевского стал украинский «Минай». После окончания карьеры жизнь Артёма превратилась в настоящий ад… все свободное время экс-нападающий тратил на тусовки и алкоголь.

Буквально за два года Милевский изменился до неузнаваемости и начал чуть-ли не побираться. В социальных сетях форвард рекламировал сомнительных продавцов футбольных прогнозов, инсайдеров, а вскоре и вовсе решился записывать поздравления за деньги.

Ситуация усугубилась после начала СВО: начавшийся конфликт окончательно расшатал психику Милевского и тот пустился во все тяжкие. При этом, он не стал покидать Украину, но в то же время переживал из-за родственников, которые находились в Беларуси. Справедливости ради, Артем старался помогать своим соотечественникам и даже принимал участие в волонтерских мероприятиях. Однако, обстоятельства не оставили экс-футболисту иного выбора, кроме как уйти в запой.

Источник фото: соцсети Артёма Милевского

При такой жизни неудивительно, что украинец становился участником громких скандалов. Одним из таких стал конфликт с певицей Дарьей Астафьевой в 2022 году. Известная модель рассказала, что экс-игрок в наглой манере требовал бесплатный суп в волонтерском кафе, в результате чего возникла драка. Милевский не стал признавать свою вину, и устроил настоящий «трешток» в социальных сетях.

Иногда Милевский появлялся в социальных сетях и выкладывал фотографии, на которых было заметно, что Артему стало гораздо лучше, но экс-форвард каждый раз срывался вновь, доводя себя до ужасающего состояния. При этом, никто из знакомых не приходил на помощь игроку:

В последний раз я видел его в Румынии, когда Македония играла с Украиной. Мы сняли видео для его канала. Тогда он выглядел просто отлично. У нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала СВО Артём пьёт каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдёт лечиться, ему будет плохо. Я спрашивал Артёма, почему он не уезжает из Киева - он чётко ответил, что не хочет, что играл там в «Динамо», что никуда не уедет. Потом я ему писал, но он не отвечал, рассказал Герман Попов, экс-защитник киевского «Динамо».

На связь с журналистами вышли товарищи Милевского. В частности, о происходящем с Артемом поведал экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев. Футболист рассказал, что вместе с Евгением Селезневым на протяжении полугода пытались спасти друга: предлагали ему помощь и уговаривали отправиться на лечение, но тот постоянно отказывался, а вскоре и вовсе перестал отвечать на звонки.

Я всегда с ним на связи, готов взять на себя все расходы по оказанию помощи. Я очень люблю Артема, он замечательный и добрый парень. Сегодня (21 сентября) мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Артём немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и должен сам решать свои проблемы, но друзья узнают друг друга не тогда, когда хорошо, а в трудные моменты. Для меня без разницы, есть у него деньги или нет. Артем - мой хороший друг, я всегда буду ему помогать, сказал Селезнёв.

Источник фото: соцсети Артёма Милевского

Также, о состоянии Милевского беспокоился президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Функционер был готов оплатить расходы на лечение и уже договорился с врачом. Теперь же Артем находится в реанимации под наблюдением специалистов:

— Всем привет. Хочу прояснить ситуацию вокруг Темы Милевского. Слава Богу, мне удалось положить его в больницу. Он там уже 5 дней. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего страшного, врачи борются. Хочу выразить огромную благодарность киевскому «Динамо» и, конечно, Игорю Михайловичу Суркису. Он взял на себя все расходы. Я дам вам знать, какой будет ситуация. Я постоянно навещаю его и навещаю в больнице, заявил Алиев.

Вот такой неожиданный поворот приняла судьба некогда главной надежды постсоветского футбола. Остаётся лишь надеяться, что Милевскому удастся преодолеть сложный период и начать свою жизнь с чистого листа. Внушает уверенность и тот факт, что состояние Артёма постепенно улучшается. Об этом снова сообщил Александр Алиев.

источник: «Советский спорт»
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