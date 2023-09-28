«Выпивал каждый день». Алкоголизм довёл главного таланта украинского футбола до реанимации

Артём Милевский бесспорно является очень известной личностью в истории постсоветского футбола, но по большей части популярность украинца все сопровождалась характеристикой «главный нереализованный талант футбола СНГ». И дело вовсе не в том, что он оказался не таким уж перспективным. Игрок сам разрушил свою карьеру, так как по сей день не смог справиться с резко свалившимися деньгами, которые он тратил на роскошную жизнь и выпивку.

Помните того самого Артёма, забивавшего 4 мяча в двух матчах против «Спартака» за киевское «Динамо» в сезоне-2008/2009 и творившего настоящую магию на поле - всё это был тот самый Милевский на пике формы. Однако, в один момент аванс в виде высокой зарплаты заставил украинца задвинуть футбол на второй план. Вместо того, чтобы стать лидером в своей стране, игрок все чаще стал попадать в светские хроники СМИ: алкоголизм, загулы стали обыденностью в жизни белорусско-украинского нападающего.

Но и при всем своем характере футболисту удалось поиграть в футбол до 2021 года. Милевский сменил огромное количество команд из средних европейских чемпионатов: поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, и даже заскочил в Россию. Он провел 17 матчей в сезоне-2016/2017 за «Тосно»

Источник фото: РИА Новости

Последней командой Милевского стал украинский «Минай». После окончания карьеры жизнь Артёма превратилась в настоящий ад… все свободное время экс-нападающий тратил на тусовки и алкоголь.

Буквально за два года Милевский изменился до неузнаваемости и начал чуть-ли не побираться. В социальных сетях форвард рекламировал сомнительных продавцов футбольных прогнозов, инсайдеров, а вскоре и вовсе решился записывать поздравления за деньги.

Ситуация усугубилась после начала СВО: начавшийся конфликт окончательно расшатал психику Милевского и тот пустился во все тяжкие. При этом, он не стал покидать Украину, но в то же время переживал из-за родственников, которые находились в Беларуси. Справедливости ради, Артем старался помогать своим соотечественникам и даже принимал участие в волонтерских мероприятиях. Однако, обстоятельства не оставили экс-футболисту иного выбора, кроме как уйти в запой.

Источник фото: соцсети Артёма Милевского

При такой жизни неудивительно, что украинец становился участником громких скандалов. Одним из таких стал конфликт с певицей Дарьей Астафьевой в 2022 году. Известная модель рассказала, что экс-игрок в наглой манере требовал бесплатный суп в волонтерском кафе, в результате чего возникла драка. Милевский не стал признавать свою вину, и устроил настоящий «трешток» в социальных сетях.

Иногда Милевский появлялся в социальных сетях и выкладывал фотографии, на которых было заметно, что Артему стало гораздо лучше, но экс-форвард каждый раз срывался вновь, доводя себя до ужасающего состояния. При этом, никто из знакомых не приходил на помощь игроку:

— В последний раз я видел его в Румынии, когда Македония играла с Украиной. Мы сняли видео для его канала. Тогда он выглядел просто отлично. У нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала СВО Артём пьёт каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдёт лечиться, ему будет плохо. Я спрашивал Артёма, почему он не уезжает из Киева - он чётко ответил, что не хочет, что играл там в «Динамо», что никуда не уедет. Потом я ему писал, но он не отвечал, — рассказал Герман Попов, экс-защитник киевского «Динамо».

На связь с журналистами вышли товарищи Милевского. В частности, о происходящем с Артемом поведал экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев. Футболист рассказал, что вместе с Евгением Селезневым на протяжении полугода пытались спасти друга: предлагали ему помощь и уговаривали отправиться на лечение, но тот постоянно отказывался, а вскоре и вовсе перестал отвечать на звонки.

— Я всегда с ним на связи, готов взять на себя все расходы по оказанию помощи. Я очень люблю Артема, он замечательный и добрый парень. Сегодня (21 сентября) мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Артём немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и должен сам решать свои проблемы, но друзья узнают друг друга не тогда, когда хорошо, а в трудные моменты. Для меня без разницы, есть у него деньги или нет. Артем - мой хороший друг, я всегда буду ему помогать, — сказал Селезнёв.

Источник фото: соцсети Артёма Милевского

Также, о состоянии Милевского беспокоился президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Функционер был готов оплатить расходы на лечение и уже договорился с врачом. Теперь же Артем находится в реанимации под наблюдением специалистов:

— Всем привет. Хочу прояснить ситуацию вокруг Темы Милевского. Слава Богу, мне удалось положить его в больницу. Он там уже 5 дней. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего страшного, врачи борются. Хочу выразить огромную благодарность киевскому «Динамо» и, конечно, Игорю Михайловичу Суркису. Он взял на себя все расходы. Я дам вам знать, какой будет ситуация. Я постоянно навещаю его и навещаю в больнице, — заявил Алиев.

Вот такой неожиданный поворот приняла судьба некогда главной надежды постсоветского футбола. Остаётся лишь надеяться, что Милевскому удастся преодолеть сложный период и начать свою жизнь с чистого листа. Внушает уверенность и тот факт, что состояние Артёма постепенно улучшается. Об этом снова сообщил Александр Алиев.