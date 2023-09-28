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Криминал вместо футбола. Экс-игроку «Волги» грозит тюрьма

Бывшего футболиста Андрея Чурина арестовали за похищение человека и вымогательство.
Криминал вместо футбола. Экс-игроку «Волги» грозит тюрьма
28 сентября 2023 19:23
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФК "Волга"

Часто так бывает, что многие футболисты после завершения по каким-либо причинам своей спортивной карьеры, не могут себя найти в обычной жизни. Кому-то везёт и они идут на телевидение, продолжая делиться своими знаниями о футболе со зрителями, а кто-то банально спивается, не зная как ещё распорядиться свободным временем. Но есть случаи, когда люди из спорта окунаются с головой в криминал, после чего появляются в новостной повестке уже совсем не футбольного характера.

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Андрей Чурин, которому нет ещё и тридцати лет, в сезонах 2014-2015 гг., тихо поигрывал на позиции полузащитника за нижегородскую «Волгу» в ФНЛ. Не так уж и плохо для футболиста средней руки. За весь сезон Чурин провёл в разных турнирах чуть больше двадцати матчей. Больше половины игр в сезоне за основу не самого плохого клуба первого дивизиона - для некоторых молодых людей и такое можно считать очень неплохим достижением в жизни.

соцсети Андрея Чурина

После самого успешного года в карьере, следующий сезон Чурин пропустил по причине травмы, а вернувшись, оказался в клубе второй лиги «Зоркий» из подмосковного Красногорска. Сыграв всего пару матчей, и не отметившись результативными действиями, воспитанник нижегородского футбола решил со спортом завязать. С 2018 года о Чурине ничего не было известно. Жил себе человек и жил, казалось бы, что ещё нужно.

Но внезапно грянул криминальный скандал, непосредственным участником которого оказался именно бывший футболист «Волги». По информации ряда источников, Чурин в сопровождении нескольких людей проник в квартиру 28-летнего стюарда Дмитрия Шмаркова. Также сообщается, что подозреваемые похитили мужчину из его квартиры и отвезли в частный дом в деревне Потапово. Помимо этого стало известно, что уже за городом нападавшие избивали Шмаркова, отняли у него 14 айфонов и часы Slazenger, а также потребовали выплатить им ещё 1 миллион 100 тысяч рублей.

соцсети Андрея Чурина

Дмитрий пообещал уплатить требуемую сумму, после чего его отпустили. Далее в дело вмешалась полиция, и при передаче денег задержан был именно бывший футболист Андрей Чурин. В ходе обысков, проведённых по различным адресам, полицейские изъяли гербовые печати Басманного суда, удостоверение МИД России и 6 мобильных телефонов. Поиски сообщников Чурина продолжаются.

источник: «Советский спорт»
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