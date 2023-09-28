Дзагоев переехал в зарубежный чемпионат. Алан будет играть за греческий клуб

Нынче российских футболистов в Европе играет не так много. Пальцев обеих рук вполне хватит, чтобы пересчитать всех. Переходы наших парней в другие чемпионаты - это всегда большое событие на Родине, которое обсуждается не один день.

Время сейчас такое, что даже вояжи в чемпионаты Турции, Греции или Кипра воспринимаются, как мини-сенсация. Очередной переход бывшего игрока ЦСКА и сборной России в зарубежный чемпионат - главная тема для отечественного болельщика.

РИА Новости

Порядком подзабытый за чередой больших и не очень событий Алан Дзагоев на длительное время исчез с радаров российского футбола. Бывший лидер ЦСКА долго и много боролся с различными травмами, которые преследовали его всю карьеру. В итоге, последним местом, куда заносило полузащитника, был казанский «Рубин». Но летом Алан расторг соглашение с командой и приличное время находился в статусе свободного агента.

РИА Новости

Были подозрения, что из-за извечной травматичности 33-летний футболист может вообще закончить с футболом навсегда. Про Алана забыли почти на полгода. Но яркий в прошлом футболист оказался голодным до футбола и решил ещё поиграть. Вероятно, именно сейчас его ничего не беспокоит по врачебной части.

Переговоры с греческим клубом «Ламия» агенты Дзагоева начали ещё в начале сентября. Нашего игрока в рядах своей команды очень хотел видеть главный тренер клуба Леонидас Воколос. Переход чуть подзатянулся, но в итоге россиянин подписал соглашение на один сезон.

ФК "Ламия"

В прошлом сезоне Алан довольно неплохо отыграл за «Рубин», которому помог вернуться в РПЛ. На его счету 20 сыгранных матчей и 5 результативных баллов (3 гола + 2 передачи). Однако, после возвращения «Рубина» в элиту, продлевать соглашение с Дзагоевым не стали. Значит, он оказался не нужен. Были варианты с продолжением карьеры и в высшем российском дивизионе, и в первом, но экс-лидер ЦСКА не спешил принимать эти предложения.

ФК "Ламия"

Новый клуб Алана «Ламия» боролся в прошлом сезоне за выживание в элите, но сумел сохранить себе место в лиге. В новом сезоне команда Дзагоева занимает девятое место после шести сыгранных туров (1 победа - 3 ничьих - 2 поражения). Наставнику команды Воколосу 53 года. Когда-то он даже провёл несколько игр на национальную сборную. Кстати, в составе «Ламии» выступает хорошо знакомый Алану по ЦСКА серб Зоран Тошич. Возможно, именно мнение Тошича повиляло на окончательный выбор клубного руководства в пользу Дзагоева.

В чемпионате Греции Алан Дзагоев станет четвёртым легионером из России. Так что скучно российскому футболисту точно не будет. В «Панатинаикосе» играет бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, с нынешнего лета за ПАОК пылит Магомед Оздоев, а в аренде у «Ариса» находится игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

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