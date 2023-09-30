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Роковая девятка красных. «Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» впервые за шесть лет

Мерсисайдцы половину второго тайма со «шпорами» провели вдевятером и чуть было не добыли ничью.
Роковая девятка красных. «Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» впервые за шесть лет
30 сентября 2023 22:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Из всех текущий клубов АПЛ только «Ливерпуль» не проигрывал на новом стадионе «Тоттенхэма». Правда, вряд ли этот интересный статистический факт как-то дополнительно сильно мотивировал футболистов «шпор», ведь подопечные Юргена Клоппа сами по себе являются очень серьёзным раздражителем.

Если говорить о форме команд перед игрой, то тут преимущество было на стороне «Ливерпуля», который выиграл уже семь матчей подряд и забивал по три мяча в последних пяти встречах. А вот готовность «Тоттенхэма» вызывает вопросы, причём как на короткой, так и более длинной дистанции: выиграли половину как из четырёх предыдущих матчей, так и восьми.

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В начале игры красные применяли свой фирменный активный прессинг, но работало это так себе. Хозяева старались больше владеть мячом, успокаивая игру. Но это не помогло им избежать опасных моментов: на 14-й минуте Гульельмо Викарио пришлось тащить сразу два сложных удара подряд. Но он справился, а через десять минут ситуация на поле резко поменялась: Кёртис Джонс опрометчиво пошёл в борьбу за мяч и влетел шипами прямой ноги в Ива Биссума. Арбитры на ВАР позвали главного судью Саймона Хупера к монитору, после чего он оставил «Ливерпуль» в меньшинстве.

Getty Images

Вот только это не помешало красным забить первыми. Мохамед Салах здорово поборолся за мяч и выдал пас на ход Луису Диасу, который отправил его в дальний угол. Вот только арбитры зафиксировали офсайд, который даже на повторе было невозможно определить. И практически сразу после этого «Тоттенхэм» открыл счёт. Комбинацию разыграли, как по нотам: разрезающая передача Джеймса Мэддисона вывела к воротам Ришарлисона, который покатил в одно касание, а Сон Хын-Мин отклеился от защитников и сходу переправил мяч в полупустые ворота. Ближе к перерыву бразилец мог поставить «Ливерпуль» в крайне затруднительное положение, но угодил в штангу. Судьи зафиксировали офсайд, но если бы мяч проскочил в сетку, то, судя по повтору, его вполне могли бы и засчитать.

К первому тайму было добавлено аж шесть минут, которые позволили «Ливерпулю» отыграться. Навес в штрафную привёл к скидке вдоль створа от Вирджила Ван Дейка, ну а Коди Гакпо даже после не слишком удачного приёма мяча сумел ударом с разворота расстрелять ворота лондонцев. Правда, в этом эпизоде голландец получил повреждение и не вышел на поле после перерыва.

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Вторая половина встречи началась с шикарного сэйва Алиссона после выстрела Мэддисона. А уже через минуту-другую бразильского стража ворота своим выстрелом проверил Сон. После этого «Тоттенхэм» продолжил давить при помощи коротких быстрых передач, что привело к очередному голу из спорного офсайда. «Шпоры» не отчаялись и продолжили наседать на соперника.

А за 20 минут до конца игры «Ливерпуль» остался вообще вдевятером. Диогу Жота за две минуты получил два предупреждения. Особенно глупым было второе: что заставило его прыгнуть в ноги соперника при только что полученной жёлтой карточке? Однако даже такой подарок игроки «Тоттенхэма» никак не могли применить с пользой. Тогда «Ливерпуль» решил взять соперника за руку и самолично довести до победы, как родитель нерадивого школьника: на шестой добавленной минуте обычный прострел в штрафную от Педро Порро прервал Жоэль Матип. Вот только пытаясь вынести мяч за пределы поля, он срезал его точно в девятку собственных ворот.

Getty Images

Матч получился странным: несколько отменённых голов при спорных офсайдах, пара справедливых, но дурацких удаления, которых легко «Ливерпуль» мог избежать. Ну и вишенка на торте в виде автогола на последних секундах матча, который прервал кошмарную серию «Тоттенхэма»: до этого момента лондонцы провели 12 очных матчей против мерсисайдцев без побед.

источник: «Советский спорт»
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