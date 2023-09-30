Роковая девятка красных. «Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» впервые за шесть лет

Из всех текущий клубов АПЛ только «Ливерпуль» не проигрывал на новом стадионе «Тоттенхэма». Правда, вряд ли этот интересный статистический факт как-то дополнительно сильно мотивировал футболистов «шпор», ведь подопечные Юргена Клоппа сами по себе являются очень серьёзным раздражителем.

Если говорить о форме команд перед игрой, то тут преимущество было на стороне «Ливерпуля», который выиграл уже семь матчей подряд и забивал по три мяча в последних пяти встречах. А вот готовность «Тоттенхэма» вызывает вопросы, причём как на короткой, так и более длинной дистанции: выиграли половину как из четырёх предыдущих матчей, так и восьми.

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В начале игры красные применяли свой фирменный активный прессинг, но работало это так себе. Хозяева старались больше владеть мячом, успокаивая игру. Но это не помогло им избежать опасных моментов: на 14-й минуте Гульельмо Викарио пришлось тащить сразу два сложных удара подряд. Но он справился, а через десять минут ситуация на поле резко поменялась: Кёртис Джонс опрометчиво пошёл в борьбу за мяч и влетел шипами прямой ноги в Ива Биссума. Арбитры на ВАР позвали главного судью Саймона Хупера к монитору, после чего он оставил «Ливерпуль» в меньшинстве.

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Вот только это не помешало красным забить первыми. Мохамед Салах здорово поборолся за мяч и выдал пас на ход Луису Диасу, который отправил его в дальний угол. Вот только арбитры зафиксировали офсайд, который даже на повторе было невозможно определить. И практически сразу после этого «Тоттенхэм» открыл счёт. Комбинацию разыграли, как по нотам: разрезающая передача Джеймса Мэддисона вывела к воротам Ришарлисона, который покатил в одно касание, а Сон Хын-Мин отклеился от защитников и сходу переправил мяч в полупустые ворота. Ближе к перерыву бразилец мог поставить «Ливерпуль» в крайне затруднительное положение, но угодил в штангу. Судьи зафиксировали офсайд, но если бы мяч проскочил в сетку, то, судя по повтору, его вполне могли бы и засчитать.

К первому тайму было добавлено аж шесть минут, которые позволили «Ливерпулю» отыграться. Навес в штрафную привёл к скидке вдоль створа от Вирджила Ван Дейка, ну а Коди Гакпо даже после не слишком удачного приёма мяча сумел ударом с разворота расстрелять ворота лондонцев. Правда, в этом эпизоде голландец получил повреждение и не вышел на поле после перерыва.

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Вторая половина встречи началась с шикарного сэйва Алиссона после выстрела Мэддисона. А уже через минуту-другую бразильского стража ворота своим выстрелом проверил Сон. После этого «Тоттенхэм» продолжил давить при помощи коротких быстрых передач, что привело к очередному голу из спорного офсайда. «Шпоры» не отчаялись и продолжили наседать на соперника.

А за 20 минут до конца игры «Ливерпуль» остался вообще вдевятером. Диогу Жота за две минуты получил два предупреждения. Особенно глупым было второе: что заставило его прыгнуть в ноги соперника при только что полученной жёлтой карточке? Однако даже такой подарок игроки «Тоттенхэма» никак не могли применить с пользой. Тогда «Ливерпуль» решил взять соперника за руку и самолично довести до победы, как родитель нерадивого школьника: на шестой добавленной минуте обычный прострел в штрафную от Педро Порро прервал Жоэль Матип. Вот только пытаясь вынести мяч за пределы поля, он срезал его точно в девятку собственных ворот.

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Матч получился странным: несколько отменённых голов при спорных офсайдах, пара справедливых, но дурацких удаления, которых легко «Ливерпуль» мог избежать. Ну и вишенка на торте в виде автогола на последних секундах матча, который прервал кошмарную серию «Тоттенхэма»: до этого момента лондонцы провели 12 очных матчей против мерсисайдцев без побед.