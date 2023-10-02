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Соболев рушит коллектив своим поведением. Его выходки просто достали болельщиков «Спартака»

Форвард получил жёлтую карточку и теперь пропустит дерби с ЦСКА.
Соболев рушит коллектив своим поведением. Его выходки просто достали болельщиков «Спартака»
02 октября 2023 13:30
автор: Матвей Макаренко
автор фото: РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, безусловно, очень любит свою команду. Но его действия на поле не могут не раздражать. В этот раз он снова подставил красно-белых.


В матче с «Крыльями Советов» Александр получил жёлтую карточку. Это рядовая ситуация для форварда. Но в этот раз она была роковой. Это его четвёртое предупреждение в сезоне. А значит, он пропустит следующий матч чемпионата страны. Ближайшая игра РПЛ – главное дерби России, важнейший матч с ЦСКА. Но ключевой ударной силы у красно-белых в матче с конкурентом не будет. И при нём команда не смогла забить «Крыльям», а теперь будет противостоять ЦСКА с одной из наиболее сильных линий обороны в лиге.

Источник фото: РИА Новости


Соболев оставил команду вовсе без форварда. Из нападающих в обойме главного тренера Гильермо Абаскаля всего лишь один страйкер остался. Это молодой Павел Мелёшин, который, откровенно говоря, до основы ещё не дорос. Но других вариантов у испанца нет. Тем не менее, этот стратег может на дерби поставить команду вовсе без нападающего. Хотя и его судьба в этом матче будет решаться.

Простить данную оплошность Соболева можно было, если бы эта ситуация была вон выходящей, а не рядовой. Даже не нужно напоминать один из самых ярких эпизодов прошлого сезона, когда форвард имитировал показ своих гениталий защитнику армейцев Виллиану Роше. Или как успел побадаться с Сабой Сазоновым из «Динамо» и Даниилом Уткиным из «Ростова». Да и вообще он в прошлом сезоне оказался самым грубым футболистом в РПЛ. По итогам чемпионата он возглавил таблицу штрафников, заработав девять жёлтых и одну красную карточку в 26 матчах.

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После откровенных грубостей судьи заметно хуже начали относится к форварду. За обыкновенные нарушения его больше не прощают. Им легче посадить Соболева на жёлтую карточку, чем терпеть выходки футбольного хулигана. Это влияет на всю команду. А фанаты вовсе называют его «дельфином». Данное прозвище далось ему из-за частых симуляций.

Источник фото: РИА Новости


После игры с «Крыльями» капитан команды Георгий Джикия заявил прессе, что клубу действительно будет тяжело без Соболева в матче с ЦСКА. А также он рассказал, что Александр прекрасно знал о своей возможности получить предупреждение и дисквалификацию на грядущую игру. Но даже это не помогло Соболеву собраться в нужный момент и сохранить себя для команды на матч с принципиальным соперником. Болельщики клуба были в бешенстве от такого проведения игрока.

«Молодец, дельфин! Оставил команду на дерби без нападающего», – написал Магвел.

«Соболь бревно, даже мяч нормально принять не может», – написал Johnny Tapia.

«Бесполезен был, опять команду подвёл в очередной раз», – написал Oleg_kl.

Матч «Спартака» и ЦСКА состоится 8 октября в 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт на домашней арене красно-белых.

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