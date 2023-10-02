УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя

Действия УЕФА в отношении реформ еврокубковых соревнований в последние годы вызывают немалое удивление. До недавнего времени самыми серьёзными шагами европейских футбольных властей были упразднение «любимого» турнира советских клубов — Кубка обладателей кубков — и введение, а затем отмена второй групповой стадии в Лиге чемпионов. Но с этого момента прошло два десятилетия — и остальные нововведения, исходившие из Ньона, больше напоминали косметический ремонт.

Превращение старого доброго Кубка УЕФА в Лигу Европы и появление там групповой стадии только добавило интриги турниру. И в итоге даже сам трофей, вручаемый победителю, остался прежним. Сигналом к большим переменам, возможно, стала история вокруг попытки образования Суперлиги, составленной из богатейших клубов Старого Света. Тот «пожар» в швейцарской штаб-квартире европейского футбола погасить сумели, пусть и не без труда. Но после этого принялись за активную законотворческую работу.

Для начала УЕФА возродил третий еврокубок, по сути, признав давнюю ошибку предшественников. Но в турнирах девяностых наблюдалась чёткая градация — в одном играют чемпионы, в другом обладатели национальных кубков, а в третьем — главные преследователи лучших команд своих стран. А нынешняя Лига конференций местами напоминает некий второй дивизион Лиги Европы, являясь раздольем для представителей стран-середняков и своеобразной ссылкой для клубов топ-5 чемпионатов, которые провели сезон ниже привычного уровня.

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Дальше — больше. Со следующего сезона болельщики не узнают Лигу чемпионов. Первая стадия которой будет проводиться по так называемой швейцарской системе. Вместо привычных групп «каждый с каждым дома и в гостях», будет сформирована сводная таблица из 36 клубов. Пары первого тура будут образованы по рейтингу,а дальше календарь будет составляться в зависимости от результатов прошедших матчей: победители — с победителями, проигравшие с проигравшими. И только по результатам восьми туров этого футбольного безумия болельщики узнают имена участников плей-офф. Такая структура турниров хорошо знакома любителям шахмат, но у поклонников самой популярной игры с мячом она вряд ли вызовет что-то кроме недоумения.

Но самое интересное, что в Ньоне не остановились и на этом. Новому формату с большой вероятностью предстоит «прожить» всего несколько лет. В ряде источников появилась информация о том, что с 2027 года УЕФА может разделить каждый из еврокубков на три дивизиона со сложной схемой обмена.

В этой связи непонятны, как минимум, три вещи. Во-первых, кто будет играть в вышестоящих дивизионах на второй сезон после введения новшества — те представители своих стран, которые добились права на повышение в классе, или новые команды, получившие места в еврокубках по итогам очередных национальных чемпионатов. Признанных грандов эта проблема по понятным причинам не коснётся, а вот на «этажах» ниже может возникнуть серьёзная путаница.

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Во-вторых, для российских клубов это станет двойным наказанием. После нескольких пропущенных сезонов наши команды с большой вероятностью окажутся за пределами образованных высших дивизионов и будут пробиваться к непосредственной борьбе за трофеи с самого дна. Что, в свою очередь, ещё раз нарушит пресловутый принцип равенства, столь активно декларируемый чиновниками УЕФА.

И, наконец, самое главное — в чём смысл вести разговоры об очередных переменах до тех пор, пока даже не опробованы предыдущие новшества. Ответ на этот вопрос пока остаётся загадкой. Но создаётся ощущение, что УЕФА сознательно пытается путём постоянных изменений отвлечь команды от возможных попыток раскола. И к чему это в итоге приведёт, покажет только время.