Установил рекорд Лиги чемпионов и сбежал в туалет. 16-летний игрок «Барселоны» стал героем дня

Какая свадьба без драки или праздник без приключений? Вот и у нашего героя его судьбоносный день не мог пройти полностью гладко.

Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе команды на игру Лиги чемпионов. Во время его появления на поле ему было лишь 16 лет и 83 дня. В эти цифры трудно поверить. Да и сам факт клуба тоже удивляет. В одной из самых именитых команд мира появляется такой талант, который бьёт рекорд за рекордом.

Но историческому свершению придал красок инцидент, который произошёл с футболистом во время матча. Нужда ждать не умеет. Игроку пришлось отлучиться в туалет по середине игры. Но процесс затянулся и испанца пришлось заменить спустя девять минут. Более Хави ждать просто не мог. И смех, и грех. Сам главный тренер тоже дал комментарий по поводу этой ситуации после матча.

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«Он плохо себя чувствовал, у него были боли в животе. Мы мучились вдесятером, потому что он не смог вернуться, а потом произошло удаление Гави. В этом матче было всё – травмы, недомогание Ламина», – приводит слова Хави Marca.

Боли в животе обязательно пройдут, и Ямал побьёт точно ещё не один рекорд. Он пользуется шансом проявить себя по полной. С ним уже клуб продлил контракт, возлагая большие надежды. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года. А сумма отступных в соглашении составляет 1 млрд евро. За игроком активно охотится «Манчестер Сити» с Хосеп Гвардиолой, но выдать такой ценник они вряд ли способны.

Тем не менее, таких рекордов не били в его годы лучшие игроки мира Эрлинг Холанд и Киллиан Мбаппе. Да и такой популярности они не имели. А этот всего 16-летний парень способен перевернуть всю игру и стать даже не новым Месси, а ещё более значимым игроком, чем его кумир.

Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом в истории сборной Испании