Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом в истории сборной Испании

Форвард «Барселоны» Ламин Ямал стал рекордсменом сборной Испании.

Футболист в возрасте 16 лет совершил дебют в составе национальной команды Испании по ходу матча отборочной стадии чемпионата Европы-2024 с Грузией. Он вышел на замену на 44-й минуте встречи, заменив Дани Ольмо.

Таким образом, Ямал стал самым молодым игроком в истории, который представлял сборную Испании. Ранее рекорд принадлежал его одноклубнику, хавбеку «Барселоны» Гави, который дебютировал за национальную команду в возрасте 17 лет и 62 дней.