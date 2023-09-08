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Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом в истории сборной Испании

16-летний игрок дебютировал за национальную команду в матче против Грузии в рамках отборочного этапа к Евро-2024.
08 сентября 2023 20:01
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Барселоны» Ламин Ямал стал рекордсменом сборной Испании.

Футболист в возрасте 16 лет совершил дебют в составе национальной команды Испании по ходу матча отборочной стадии чемпионата Европы-2024 с Грузией. Он вышел на замену на 44-й минуте встречи, заменив Дани Ольмо.

Таким образом, Ямал стал самым молодым игроком в истории, который представлял сборную Испании. Ранее рекорд принадлежал его одноклубнику, хавбеку «Барселоны» Гави, который дебютировал за национальную команду в возрасте 17 лет и 62 дней.

источник: «Советский спорт»
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