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Добил карьеру, обещавшую стать великой. Погба с позором уходит из футбола

«Ювентус» выбросит француза на улицу без денег.
Добил карьеру, обещавшую стать великой. Погба с позором уходит из футбола
06 октября 2023 18:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Когда-то вернувшийся в сборную Аргентины аккурат к чемпионату мира в США в 1994 году Диего Марадона по-настоящему взрывал мундиаль своей невероятной игрой. Эмоции Диего Армандо от забитых голов и результативных передач тиражировались фотографами на весь мир.

Казалось, никто не в силах остановить этот аргентинский ураган. Но ещё на групповой стадии турнира выяснилось, что у Марадоны обнаружены запрещённые вещества в крови. Диего дисквалифицировали, а его южноамериканская сборная тут же сникла и далеко пройти не сумела.

В футболе допинг - редкость. Это не циклический вид спорта, здесь от всяких препаратов мало толку, но иногда бывает так, что спортсмены высочайшего класса попадаются на нём и, по сути, завершают свои карьеры таким обидным способом. Именно такая ситуация сейчас развивается в итальянском футболе. По сообщениям местного спортивного издания La Gazzetta dello Sport, проба Б французской звезды Поля Погба туринского «Ювентуса» дала положительный результат.

Источник фото: Getty Images

Однако, не всё так просто в этой истории. Когда всплыла информация, что первая проба, которую взяли у Поля после начала чемпионата Италии ( Погба сыграл против «Удинезе»), дала положительный результат, сразу возникли и конспирологические версии о том, что химический тестостерон попал в организм француза не просто так.

Зарплата у Погба одна из самых внушительных в туринском клубе, а уровень футбола уже не такой мощный, как раньше. Соответственно, владельцы и руководство «Старой синьоры» решили таких некрасивым путём сократить свои издержки. Учитывая, что у французского полузащитника ещё несколько лет контракта, экономия составит около 30 млн. евро. В случае доказательства вины француза в умышленном употреблении запрещённых препаратов - контракт тут же разрывается, без выплаты неустойки.

А в сухом остатке, Полю Погба грозит до четырёх лет дисквалификации, если он не сможет доказать, что препарат, обнаруженный в его крови попал к нему случайно (много случаев, когда спортсменам удаётся убедить антидопинговые комиссии в случайности попадания допинга в организм). Если докажет - то два года.

Источник фото: Getty Images

Учитывая, что игроку в марте этого года исполнилось 30 лет, то целых 4 года простоя могут очень плохо отразиться на дальнейших игровых перспективах Погба. Вероятнее всего, это может означать конец карьеры чемпиона мира. А если и не конец, то возможности заключить соглашение с каким-нибудь европейским топ-клубом точно не будет. На худой конец, Поль сможет попробовать восстановить игровые кондиции где-нибудь в Турции или Саудовской Аравии, и то не факт.

Погба поймали на допинге. «Ювентус» может сэкономить на этом € 30 млн

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