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«Меня ведь похоронят». Украинского судью заставили отменить гол на чемпионате мира

В ФИФА рефери строго наказали.
«Меня ведь похоронят». Украинского судью заставили отменить гол на чемпионате мира
07 октября 2023 14:30
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Федерация Франции по футболу (FFF)

Футбольные судьи - люди со стальными нервами. Особенно те, кто работает на соревнованиях мирового значения. Однако и они иногда оказываются в ситуациях, из которых очень сложно найти адекватный выход.

Советский арбитр Мирослав Ступар попал в очень сложное положение прямо на чемпионате мира. И принял далеко не самое удачное решение…

Один из лучших

Как и многие другие арбитры, Ступар начинал в качестве футболиста. Играл исключительно на родной Украине. Первым и последним клубом будущего рефери был «Спартак» из Ивано-Франковска. Однако с игровой карьерой не задалось. Покатавшись десять лет по разным клубам республики, Ступар решил пойти в судьи. И на этом поприще здорово преуспел!

РИА Новости

Довольно быстро рефери стали доверять матчи чемпионата СССР, а затем и еврокубки. Мирослав стал одним из самых известных футбольных арбитров страны и за всю карьеру семь раз попадал в список лучших. Также Ступара наградили памятной медалью как судью, отработавшего на более чем сотне матчей первенства Советского Союза.

Завершил карьеру Ступар в 1990-м. Однако ещё восемью годами ранее с украинцем приключился инцидент, лишивший его возможности судить международные матчи. Мирослав допустил грубейшую ошибку прямо на чемпионате мира!

Ложный свисток

На чемпионате мира – 1982, который проходил в Испании, Ступар был единственным советским арбитром. Дебютировал рефери во 2-м туре группового этапа в матче Франции и Кувейта. Член судейского комитета ФИФА Николай Латышев тогда сразу сказал украинцу: мол, ничего хорошего от этой встречи ждать не стоит. А тут ещё и перед самым матчем Ступару приснился кошмар: зеркало под черной вуалью. Впоследствии судья рассказывал, что был готов к худшему.

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И худшее, согласно известному закону, произошло. На 80-й минуте встречи при счёте 3:1 в свою пользу французы провели ещё одну голевую атаку. Сначала Ступар мяч засчитал, но игроки сборной Кувейта тут же набросились на рефери с претензиями. Они напирали на то, что услышали свисток с трибун и, подумав, что это свистит арбитр, на мгновение потеряли темп при обороне. Французы же благодаря этому получили нечестное преимущество.

Федерация Франции по футболу (FFF)

Добавил огоньку и шейх Фахид аль-Ахмад Ас-Сабах - видный политический деятель Кувейта. С трибуны он стал призывать команду уйти с поля в знак протеста. Затем представитель государства сам спустился к полю, чтобы вступить в переговоры со Ступаром. Он заявил судье, что, если гол не будет отменён, футболисты бойкотируют остаток матча.

«Для нас, советских людей, это был конец света. У нас ведь только что в Перми и Симферополе подобные ситуации случились, когда команды досрочно уходили с поля, и нам строго-настрого наказали: «Что хотите делайте, только чтобы матч был доигран». Думаю, уведёт шейх команду с поля — меня ведь похоронят. Я посмотрел на ассистентов: швед Фредрикссон, югослав Матовинович глаза отводят, не знают, что делать», — рассказывал впоследствии Ступар, его слова приводит «Чемпионат».

Последствия

Переговоры затянулись на шесть минут. В итоге Ступара буквально вынудили отменить гол и назначить спорный мяч. После матча многие иностранные коллеги поддержали украинского судью: в конце концов, ситуация была из ряда вон и никак не была предусмотрена правилами.

ФИФА

В ФИФА, впрочем, желание арбитра довести матч до конца не слишком оценили. В организации посчитали, что решение об отмене гола было ошибочным, и временно отстранили Ступара от работы на международных матчах. Представителей сборной Кувейта при этом оштрафовали за неспортивное поведение.

Ступар завершил карьеру в 1991 году. С тех пор он работал в судейском комитете Федерации футбола Украины, преподавал в университете, выступал экспертом в различных украинских СМИ. От своего решения рефери не отказывается до сих пор. Да и в ФИФА на случай подобных происшествий через 24 года после инцидента выпустили инструкцию для судей, в которой прямым текстом сказано: должен назначаться спорный мяч.

источник: «Советский спорт»
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