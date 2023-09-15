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Украинский футболист отпраздновал победу с флагом России. Его тут же вышвырнули из клуба

Михаилу ещё и пришлось извиняться.
Украинский футболист отпраздновал победу с флагом России. Его тут же вышвырнули из клуба
15 сентября 2023 14:30
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Соцсети футболиста

Украина была крайне недовольна тем, что России достался чемпионат мира по футболу 2018 года. Официальные лица страны даже призывали всячески саботировать турнир. Однако далеко не все последовали их совету. Некоторые искренне поддерживали команду Станислава Черчесова и не стеснялись публично об этом заявлять.

Вратарь «Карпат» Михаил Готра жестоко поплатился за любовь к нашей сборной.

Скандальное фото

Летом 2018-го Михаилу Готре было всего 18 лет. Он выступал за молодежку львовских «Карпат» и вел обычную для своего возраста беззаботную жизнь. Разумеется, Михаил следил за чемпионатом мира и в отсутствие сборной Украины поддерживал на турнире Россию. Это наверняка не понравилось бы высшему руководству страны. Незадолго до старта ЧМ тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал болельщиков «испортить футбольный праздник», устраивая различные акции протеста во время матчей.

Готра своего министра не послушал и решил публично поддержать Россию. Перед матчем нашей команды с Испанией в 1/8 финала он выложил в социальной сети пост с прифотошопленными к своему лицу усами Черчесова, хэштегом #усынадежды и опросом для подписчиков: кто победит?

Победили тогда россияне: спасибо легендарной ноге Акинфеева. Готра мгновенно отреагировал на победу нашей команды. В интернете он выложил фото с флагом России и подписью: «Даааааааа, браво». Отпраздновав таким образом триумф сборной, Михаил попал под огонь критики на родине.

Источник фото: Соцсети футболиста
Жёсткие меры

«Карпаты», за которые играл Готра, тут же приняли жесткие меры в отношении своего голкипера. Его буквально вышвырнули из клуба, обвинив его в аморальном поведении. Болельщики решение руководства в большинстве своем поддержали. В адрес Михаила в социальных сетях тогда написали множество гадостей. Откопали даже его фотографии двухгодичной давности, где он позировал на Красной площади и стадионе «Открытие Арена».

Похоже, давления молодой парень не выдержал. Через некоторое время у себя в профиле он разместил пост с обращением ко всем недовольным.

«Я и не думал, что мой эмоциональный поступок станет топ-новостью, которая всколыхнет не только наше государство, но и ближнее зарубежье. Сейчас я действительно все осмыслил и понял, что для болельщиков мой поступок неприемлем. Я понимаю и принимаю весь тот шквал негодования, который исходит от них. Хочу извиниться за свой эмоциональный поступок», — написал вратарь.

Готра отметил, что просто был в восторге от везения сборной России и в частности своего кумира Черчесова. Украинец назвал Станислава Саламовича «звездой советского футбола» и «надеждой всех россиян».

Источник фото: Getty Images

Готра также добавил, что решение, принятое «Карпатами», кажется ему чересчур эмоциональным. Впрочем, тут Михаил ни на что уже повлиять не мог. Ему пришлось искать себе новую команду. В итоге целый год вратарь провел без профессионального футбола. Лишь летом 2019-го удалось подписать контракт с «Ужгородом». А в 2022-м Готра решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате и перешел в венгерский клуб «Кишварда», за который выступает до сих пор.

Сборная России впоследствии проиграла в четвертьфинале хорватам. После того матча также случился скандал на почве российско-украинских отношений. Защитник команды соперника Домагой Вида, выступавший пять лет за «Динамо Киев», позволил себе выкрикнуть политический лозунг в поддержку Украины. Осознав провокационность своего поступка, футболист затем извинился перед всем русским народом.

источник: «Советский спорт»
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